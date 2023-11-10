傳說國手集結！WirForce 2023《Counter-Strike 1.6》上古神獸挑戰賽，即日開放BYOC報名 | 4 players

上古神獸降臨！亞洲最大娛樂嘉年華 WirForce 今（10）日預告 BYOC 玩家社群自辦的「Counter-Strike 1.6 上古神獸挑戰賽」,由《CS》國手與 BYOC 玩家展開跨世代大對決.

「Counter-Strike 1.6遠古巨獸隊」，接受所有 BYOC 玩家挑戰。

回憶中的傳奇，現在成為了你的對手，這不只是一場遊戲，這是一次世代的交替、傳承與挑戰。

當青春的熱血遇上經驗的智慧,誰會站在最後的勝利之巔,成為新一代的電競傳奇！

Counter-Strike 1.6 上古神獸挑戰賽活動資訊

活動時間:11月25日、11月26日

活動地點:BYOC 區、TOYOTA Internship

報名網站：https://cs2.tw/wirforce2023/

報名時間:即日起至 2023 年 11 月 15 日止

報名方式:事前報名

報名資格:僅限 BYOC 玩家

賽事名額:共 8 隊（BYOC 玩家共 6 隊、上古神獸共 2 隊）

隊伍組成:位隊員+ 1 位隊長）。

賽事聯絡：www@cs2.tw

賽事流程：

賽事階段 時間、地點 小組賽 日期: November 11, 24 years old

時間： 16.30 – 19.30

地點 :BYOC 淘汰賽 準決賽 日期: November 11, 25 years

時間 : 1:00 p.m. ~ 5:00 p.m.

地點: BYOC 決賽 日期: November 11, 25 years

時間： 17:00 ~ 19:00

地點: toyota stage

WirForce 2023 Overview

活動日期:2023 年 11 月 23 日（四）— 11 月 26 日（日）

活動時間:11:00 — 活動結束

活動地點:臺北市花博爭艷館（臺北市中山區玉門街一號，捷運圓山站 1 號出口）

活動門票:一般入場免費參觀（BYOC 須額外購票）

一般日間入場:活動期間每日 11:00 – 19:30（11 月 26 日 17:30 開始撤場）

一般夜間入場:11 月 24 日、25 日 8.30 pm — 活動結束

）

日間入場時間於活動期間每日 7:30 p.m. 結束後清場，等至 8:30 p.m. 重新開放入場.

BYOC若會場內人數已達飽和數量,將進行人數控管,限制進場.

主辦單位:就肆電競 4Gamers、原英行銷 InFamous

冠名贊助單位:toyota

合作夥伴:TOYOTA, Intel, Intel, Cooler Master, Xbox, ROG, 玩家共和國, 劍靈 2, BingX, Cherry and 海韻電子, 圓剛科技, SEGA, Red Bull, 美光科技、17 直播、 Phanteks 、帝均 hoda、愛格升 Ergotron 、Patriot 博帝科技、伯朗咖啡、 NZXT 美商恩傑、AROZZI 瑞典阿洛伊。

活動網站：https://www.wirforce.com.tw/

Discord 討論區:https://discord.gg/4gamers-999891265430765578

WirForce-LAN Party Description:https://www.facebook.com/groups/WirForce/