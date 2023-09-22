電気自動車のグローバルリーダー「BYD」APEX LEGENDS™ e-elements DREAM MATCH～王様からの招待状～冠スポンサーに就!!!!!! !!!!!!

“BYD”開始しています.

脱炭素社会へと世界規模で取り組む中、電気自動車のグローバルリーダーとして、さらなる飛躍の期待される「BYD」が、活躍するトッププレイヤーやトップアーティストの出演する「APEX LEGENDS™ electronic elements DREAM MATCH ～王様からの招待状～」冠スポンサー就任により、さらに注目を集めるイベントとなることが期待出来ます。

APEX LE GENDS™ e-elements DREAM MATCH～王様からの招待状～」会場・幕張イベントホール内に展来ます。

APEX LEGENDS™ MVP BYD DOLPHINイヤーたちの白熱したバトルをさらに盛り上げます.

APEX LEGENDS™ トッププレイヤーや10-FEETみせる「APEX LEGENDS™ e-elements DREAM MATCH～王様からの招待状～ Compatible with BYD」にぜひご期待ください。

※「マークラインズ株式会社」調べ/2022年1～12月期の販売台数 (電気自動車はEV/ PHEV/FCV の総称総称)

【APEX LEGENDS™ e-elements DREAM MATCH ～王様からの招待状～】 イベント概要

Hours: 8/10 (hour) Hours: 10:00 Hours: 12:00 Hours: 9:00 pm

会場：幕張イベントホール 〒261-8550 千葉県千葉市美浜区中瀬2-1

出演者：【王様】ELLY(三代目J SOUL BROTHERS)/西村歩乃果/貴島明日香/DJ FOY(NOEZ FOXX)/Genburten(DarkZero)/橘柊生(DISH//)/ゆきお(RIDDLE ORDER )/Ftyan( PULVEREX)/YukaF(FNATIC)/1tappy(RIDDLE ORDER)/渋谷ハル/Cheeky(SBI)/Euriece(SCARZ)/夏色まつり(ホロライブ)/ダイアン津田篤宏/〓VIP 〓/カワセ(CrazyRaccoon)/TIE Ru 他、王様(チームリーダー)の下、各チームメンバーには、トッププレイヤーが集結.

URL: https://e-elements.jp/special/dreammatch202310/

【BYDグループ】紹介

BYD 1995つのバッテリーメーカーとして創した背景から、バッテリーはもとより、モーターやコントローラーなど電気自動車のコアとなる技術を自社開発・製造しています。特に、自動車事業においては、世界70超の国と地域、400超の都市に電気自動車んでは9年連続でNEV販売台数第1位 （※ 1） と なり まし た。 さらに、2022年には電気自動車販売台数世界 No. 1 （※2）となりましたた。

▶BYD https://byd.co.jp/e-life/

（※1）出典「Global Electric Vehicle Outlook 2020」

(2022年1～12月期の販売台数)

(電気自動車はEV/PHEV/FCVの総称)

【BYD DOLPHIN】 詳細

“BYD DOLPHIN”間、5.2 m in length.

400km（※3）の「BYD DOLPHIN」と、一充電あたりの航続距476 km (※ 3) の 「BYD DOLPHIN long range」 2 つ の グ レ ードをラインナップしており、街乗りから遠距離移動まで、遮ライフスタイルに合わせた選択が可能です.

▶BYD DELFÍN https://byd.co.jp/e-life/cars/dolphin/

(※3)自社による実測値WLTCモード(自社調べ)