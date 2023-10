크래프톤 ‘PUBG 위클리 시리즈: 페이즈2’ 25 hours

크래프톤(대표 김창한)은 오는 25일 ‘PUBG: 배틀그라운드’의 한국 지역 e스포츠 대회 ‘2023 PUBG 위클 리 시리즈(PWS): 페이즈2’를 개최한다고 22일 밝혔다.





PWS는 국내 최상위 배틀그라운드 e스포츠 대회다. 대회총 상금은 1억원이다. 5 개 팀까지 총 16 개 팀이 참가한다. 이들은 내달 27일까지 5주간 우승 트로피를 놓고 치열한 대결을 펼친다.





이 중 위클리 스테이지는 오는 25 일부터 내달 17 일까지 4 주에 걸쳐 매주 월요일과 화요일 에 온라인으로 진행된다. 위클리 스테이지 결과에 따라 PUBG 글로벌 챔피언십(PGC) 포인트를 각 팀의 순위별로 4등까지 차 등지급한다.





목요일, 금요일에 열 린다. 그랜드 파이널은 서울 잠실에 위치한 비타 500 콜로세움에서 유관중 오프라인 경기로 진행 한다.





PWS: 페이즈2는 오는 11월 태국에서 열리는 배틀그라운드 e 스포츠 최상위 글로벌 대회 ‘PGC 2023’ 진 출을 위한 마지막 기회다. PWS를 통해 주어지는 PGC 포인트는 진출권의 향방을 가르는 서킷 포인트다. 각 팀이 연간 획득한 누적 PGC 포인트를 기준으로 상위 4개 팀만이 출전 기회를 잡는다.





한편 크래프톤은 PWS: 페이즈2에 앞서 22일 오후 6시 ‘배틀그라운드 스매쉬 컵(BSC)’ 시즌9을 개최 한다.





BSC 초전 격의 대회다. 대회 우승팀은 상금 2000만원과 PWS: 페이즈 2의 1주차 위클리 스테이지 맵 선택권을 얻는다.





(더게임스데일리 이상민 기자 dltkdals@tgdaily.co.kr)