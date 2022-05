1 von Angelina Jolies frühesten Filmen war ein 20-Millionen-Dollar-Fehler

One Schauspieler is a good one, one in the branch that makes one name. Ein gutes Beispiel is Edward Norton, dessen Eintritt in Hollywood ihm eine Oscar nomination einbracht. Für die meisten ist es jedoch ein rutschiger Abhang, der einige Zeit braucht, um zu haften. Zum Beispiel hätten Sie valleicht nie thought, that is one A-Listerin whom Angelina Jolie ihre Karriere nicht started as a bigger Filmstar. Einer von Jolies ersten Filming war jedoch ein Flop.

Der Schauspieler hated immense Erfolg in Hollywood

Angelina Jolie was born in 1975 as Tochter der Schauspieler Jon Voight und Marceline Bertrand as Angelina Jolie Voight. Als sie aufwuchs, sah sich Jolie die Filme ihrer Mutter an, die sie als ihre Inspiration für die Schauspielerei ansah. Ihre erste Schauspielrolle, wenn auch klein, spielte sie im Film ihres Vaters Auf der Suche nach Raus† Sie war erst 7. Jolie versuchte auch auf Geheiß ihrer Mutter zu models, aber es erwies sich als erfolglos.

With 16 hat sie sich full und ganz der Schauspielerei verschrieben. Aber anfangs fand sie es schwierig, Vorsprechen zu land. Ihre professionelle Filmkarriere started 1993 mit Kyborg 2† Darauf followed eine Nebenrolle in Ohne Beweis promote 1995 die Führung übernahm hacker†

In the 90er Years Jolie weiterhin in Nebenrollen in Filmen auf, who z Gott playing† fuchsfeuer† Love is everything, was es gibtund Mojave-Mond† Allerdings ihre Rolle in dem Drama of 1998 gia, über das erste Supermodel, Gia Carangi, half Jolie, den Grundstein zu legen. You play the title model und ihre Leistung wurde von Kritikern und Publikum lobed.

Sie wurde für einen Emmy Award nominiert und gewann dafür einen Golden Globe und Screen Actors Guild Award. Die Rolle öffnete dem jungen Schauspieler Türen, was zu Rollen führte Mädchen Unterbrochen und Der Knochensammler† Ihr Auftritt as Lara Croft in Lara Croft Grabrauber im Jahr 2001 Jolie noch mehr Anerkennung ein und machte sie zu einem Star, den man sich ansehen sollte.

Laut IMDb hat Jolie 63 Schauspiel-Credits und ist am besten für ihre Arbeit in bekannt Bosartig† Herr & Frau Smith† salzund The Tourist†

Ihre expansive Karriere hat ihr auch geholfen, ein beträchtliches Vermögen anzuhäufen. Gemäß Promi-VermögenAngelina Jolies Nettovermögen sich auf geschätzte 120 Millionen US-Dollar aus ihrer Schauspielkarriere und ihren Mark.

Einer der frühesten Filme von Angelina Jolie war ein Flop

Angelina Jolie nebens Jonny Lee Miller in one Szene from „Hackers“ of 1995 | Vereinigte Künstler/Getty Images

1995 Angelina Jolie strove danach, herself as Schauspielerin einen Namen zu machen. So übernahm sie die Hauptrolle in the Spielfilm hacker† The film follows one Gruppe jugendlicher Computer hacker, who in one Unternehmenserpressungsverschwörung verwickelt, um ihre Namen reinzuwaschen.

Die Hauptrollen spielen Jolie as Kate, Jonny Lee Miller as Dade, Fisher Stevens as Eugen, Lorraine Blanco as Margo und Matthew Lillard as Emmanuel. aber hacker bombardiert und von Kritikern roads seiner nicht überzeugenden Darstellung von Hackern criticize.

hacker hat eine Zustimmungsrate of 31 %, basierend auf den Bewertungen von 45 Kritikern auf Rotten Tomatoes, während Metacritic ihm basierend auf 14 Bewertungen 46 von 100 gibt.

The film critic Dustin Putman nannte es „einen Ansturm von lahmen Plots, dämlichem Schreiben und Cornball-Theatralik“.

Owen Gleiberman von Entertainment Weekly wrote: „Was ist das Größte hackerist jedoch die arglose Art und Weise, wie sich der Film an die Mystik des Computerkindes als Elite-Rebels anlehnt, die derzeit von Magazinen wie Wired hausiert.”

Und Michael Wilmington von der Chicago Tribune sagte: „Dies ist ein Film, der das Schlimmste der Computer-Ära zammenfasst: Sie mit Techno-Klischees zu überhäufen und Sie in einem ständigen visuellen Absturz und Brennen zu fangen.“

Darüber hinaus war der Film ein Kassenflop und earned now 7.5 Millionen US-Dollar at a budget of 20 Millionen US-Dollar.

But im Laufe der Jahre hacker hat nach seiner Videoveröffentlichung eine Kult-Anhängerschaft erlangt.

Was power Angelina Jolie jetzt?

Angelina Jolie hat in den letzten Jahren in einigen Filmen mitgewirkt. Im Jahr 2020 played sie in come away neben David Oyelowo, followed von einem Auftritt in Diejenen, die mir den Tod wünschen† Letztere erhielt mäßige Kritiken, aber ihre Leistung wurde dennoch lobed.

Der Star trat kürzlich dem Marvel Cinematic Universe as Thena bei, eine Kriegerin mit PTSD, in der Action/Fantasy 2021 Ewige† Darüber hinaus wird Jolie in einer Adaption des James-Scott-Romans auftreten und diese produzieren Der Bewahrte†

