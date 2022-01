19 – The situation of the players in Serie A: positive Chiellini, Hickey, Augello and Falcone

With the increase of COVID-19 infections in Italy, inevitably, also in the 20 Serie A teams, various positivity begins to emerge. Vocegiallorossa.it will update the list of any positivity and subsequent healings. ATALANTA Positive: 2 team members (December 30th)

Healed: – BOLOGNA Positive: Spring (December 30), Dominguez (December 30), Viola (December 30), Hickey (January 1)

Healed: – CAGLIARI Positive: Nandez (December 31)

Healed: – EMPOLI Positive: 3 team members (December 29)

Healed: – FIORENTINA Positive: 4 members of the team, including a player (29 December)

Healed: – GENOA Positive: Criscito (December 28), Shevchenko (December 28), Serpe (December 31)

Healed: – HELLAS VERONA Positive: Magnani (December 30)

Healed: Tudor, Hongla. INTER Positive: Dzeko (December 31), Cordaz (December 31), Satriano (December 31)

Healed: – JUVENTUS Positive: de Winter (December 29), Soulé (December 30), Arthur (December 31), Pinsoglio (December 31), Chiellini (January 1)

Healed: – LAZIO Positive: –

Healed: Property MILAN Positive: –

Healed: – NAPLES Positive: Lozano (December 28), Osimhen (December 30), Elmas (December 30)

Healed: Insigne, Ruiz. ROME Positive: a footballer (31 December)

Healed: Cristante, Afena-Gyan, Villar SALERNITANA Positive: 7 players (the only identity revealed is that of Kechrida) and a member of the team group

Healed: – SAMPDORIA Positive: a player (30 December) and 2 members of the team group, Augello (1 January), Falcone (1 January)

Healed: – SASSUOLO Positive: 2 footballers (December 30)

Healed: – SPICE Positive: Kovalenko (December 29), Manaj (December 29), Hristov (December 29), Nzola (December 29)

Healed: – TURIN Positive: Verdi (December 27), another player (December 27), a team member and two other players (December 31)

Healed: – UDINESE Positive: –

Healed: – VENICE Positive: a footballer (December 29)

Healed: –

var banner = {"160x140":[{"idbanner":"7","width":160,"height":140,"crop":"1","async":"0","uri":"https://www.consortiadv.it/","embed":"","img1":"04dfd38798fb0b6ffc360427716a7093.jpg","partenza":1456694400,"scadenza":-62169986996,"pagine":""}]}; var now = Math.round(new Date().getTime() / 1000); var bannerok = new Object(); for (var zona in banner) { bannerok[zona] = new Array(); for (i=0; i < banner[zona].length; i++) { var ok = 1; if (banner[zona][i]['scadenza']>0 && banner[zona][i]['scadenza']<=now) ok = 0; if (banner[zona][i]['partenza']!=0 && banner[zona][i]['partenza']>now) ok = 0; if (typeof azione !== 'undefined' && azione !== null) { if (banner[zona][i]['pagine'] == '!index' && azione == 'index') ok = 0; else if (banner[zona][i]['pagine'] == 'index' && azione != 'index') ok = 0; }

if (ok == 1) bannerok[zona].push(banner[zona][i]); }

bannerok[zona].sort(function() {return 0.5 - Math.random()}); } banner = bannerok; var banner_url="https://net-storage.tcccdn.com"; var banner_path="/storage/vocegiallorossa.it/banner/" function asyncLoad() { if (azione == 'read' && TCCCookieConsent) { var scripts = [ "https://connect.facebook.net/it_IT/all.js#xfbml=1", ]; (function(array) { for (var i = 0, len = array.length; i < len; i++) { var elem = document.createElement('script'); elem.type="text/javascript"; elem.async = true; elem.src = array[i]; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(elem, s); } })(scripts); } setTCCCookieConsent(); } if (window.addEventListener) window.addEventListener("load", asyncLoad, false); else if (window.attachEvent) window.attachEvent("onload", asyncLoad); else window.onload = asyncLoad; function resizeStickyContainers() { var stickyFill = document.getElementsByClassName('sticky-fill'); for (i = 0; i < stickyFill.length; ++i) stickyFill[i].style.height = null; for (i = 0; i < stickyFill.length; ++i) { var height = stickyFill[i].parentElement.offsetHeight-stickyFill[i].offsetTop; height = Math.max(height, stickyFill[i].offsetHeight); stickyFill[i].style.height = height+'px'; } } document.addEventListener('DOMContentLoaded', resizeStickyContainers, false); // layout_headjs function utf8_decode(e){for(var n="",r=0;r

Source link