Wenn wir uns die Instagram-Seiten unserer Lieblingsstars anschauen, können wir schnell Komplexe oder ein schlechtes Selbstwertgefühl bekommen. Denn das Leben der Stars ist but nahezu perfect, or? Quickly come wir dann zu dem Ergebnis: I don’t feel good. But obwohl die meisten Stars und Sternchen für uns zu den schönsten Menschen hear, hatten sie es nicht immer leicht. So haben auch die größten Weltstars ab und an ein Problem mit ihrem Aussehen.

Ich bin nicht gut genug: Stars und Sternchen sind nicht nicht immer perfect

You thinkst valleicht, thats deine großen Vorbilder nie Probleme mit ihrem Erscheinungsbild have. Jedoch sprechen die meisten Stars mittlerweile fell offener über ihre Probleme und geben uns Einblicke in ihren Alltag.

1. Jennifer Lopez

Jennifer Lopez war während ihrer Schulzeit ein unauffälliges Mädchen. So hatte auch sie während ihrer Schulzeit eingendes Selbstwertgefühl. Als ihre Bekanntheit mit der Zeit durch ihre Karriere zunahm, must sie sich dann jedoch mit den Folgen herumschlagen. So war sie nicht mehr nahezu unsichtbar und must sich mit fell Kritik zu ihrem Aussehen auseinandersetzen.

Jennifer Lopez is really looking forward to the most beautiful women of the world. Photo: IMAGO Images / ZUMA Wire

2. Angelina Jolie

Beautiful in ihrer frühen Kindheit hatte Angelina Jolie laut own Angaben Probleme mit ihrem Aussehen. In der Schule the Schauspielerin became roads ihrer full Lips, für die sie heute bewundert wird, gehänselt.

3. Rihanna

Die Pop Ikone selbst ab und zu Probleme mit ihrem Selbstwert. Photo: IMAGO Images / NurPhoto

unsere Queen Riri herself hat a single Selbstwertgefühl? Tatsächlich gibt die Pop-Ikone an, an manchen Tagen das Haus nicht verlassen zu wollen und von nobodyem gesehen zu wollen. So steht ihr ikonicer Satz “Fake it till you make it” in ganz neuem Licht dar.

4. Svetlana Loboda

Die Sängerin entschloss sich vor allem dazu, ihrer Karriere nachzugehen, da es ihr ein besseres Selbstwertgefühl gab. As a Kind, the Sängerin selbst laut eigenen Angaben are not good at all. Erst im Erwachsenenalter lernte sie selbst zu lieben.

Auch Schauspielerin und Sängerin Selena Gomez messages from unschönen Zeiten in ihrem Leben. Photo: IMAGO Images / NurPhoto

5. Selena Gomez

Selena Gomez is for allem für Songs bekannt, who empower young women and girls. Dabei kommt Selenas Intention nicht von Ungefähr. Bevor Selena mit der Krankheit Lupus diagnostiziert wurde, sie einige Erfahrungen machen müssen, in denen ihr rzte nicht helfen konnten. Daraus entwickelte sich ein schlechtes Selbstwertgefühl und die constant Frage bei Selena, was denn mit ihr falsch sei. Mittlerweile with Selena Gomez ihre Cosmetics Line “Rare Beauty” brought to the market, with make-up and quality cosmetics with a few Selbstwertgefühl umzugehen.

Ich bin nicht gut genug: Auch deine Lieblingsstars finden sich nicht immer schön

Der Schein trügt manchmal. So haben auch die Stars ab und zu Selbstwertprobleme und finden sich nicht schön. As a rule since all things umgeben von Stylisten und bekommen ein perfektes Make-Up, Hairstyling und Outfit verpasst. Das haben wir Normalsterblichen im Alltag natürlich nicht. Versuche dich desshalb nicht zu oft mit deinen berühmten Vorbildern zu verleichen.

