A favorite begins to sound to be crowned Miss Universe Puerto Rico 2022

Just hours after the 29 candidates who will participate in the Miss Universe Puerto Rico 2022 contest were announced, the names of possible winners are already beginning to come out.

Among the favorites of the missiologists to take the crown is the candidate from Fajardo, Ashley Ann Cariño Barreto.

The young woman, a veteran of beauty pageants, turned out winner of Miss Florida USA 2021 and stayed second runner up in the contest Miss USA 2021.

Will Miss Fajardo be one of the finalists of Miss Universe Puerto Rico 2022?

The contest will take place on August 11 at the Luis A. Ferré Fine Arts Center in Santurce.

Ashley Ann Cariño Barreto

( Vanessa Serra Diaz )

The remaining 28 candidates are: Mariana Torres Bernard, Miss Adjuntas; Graciela Berríos Barreto, Miss Aguadilla; Alexandra Krystal Rivera Berríos, Miss Arroyo; Sarah Angely Rodríguez Ríos, Miss Barranquitas; Yanisse Vázquez, Miss Bayamón; and Erica Ivelisse Ortiz, Miss Caguas; Camille Fabery Diana, Miss Cataño; Valeria Villalobos Colón, Miss Ciales; Edith Enid Bernardi Santiago, Miss Coamo; Leonela González De Jesús, Miss Dorado; Ariana Paola Salgado Burgos, Miss Guaynabo; Isabel Jolie Torres, Miss Humacao; and Annelise Torres Colón; Miss Elizabeth; Paola Estefanía Mulero Nazario, Miss Lajas; Danelly Olivo Figueroa, Miss Luquillo; Ariana Hernández Colón, Miss Mayaguez; Elaine Marie Rosado Rivera, Miss Orocovis; Samantha Marie de León Bazán, Miss Sideburns; Andrea Paola Arroyo García, Miss Rincón; Susanlee Forty Vazquez, Miss Rio Grande; Kiara Rosado Romero, My Salinas; Raishmar Carrillo González, Miss San Juan; Kiara Jeniva Velez, Miss San Lorenzo; Valeria Pagán Masini Miss Toa Alta; Diana Carolina Sostre Navarro, Miss Vega Alta; and Sheilian Marti, Miss Vega Baja.