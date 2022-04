All the goals of the J31 – Ligue 1 Uber Eats

Relive all the goals of the 31st day of Ligue 1 Uber Eats in video

Ligue 1 Uber Eats – Season 2021/2022 – 31st day

ANGERS SCO – LOSC LILLE (1-1)

FC GIRONDINS DE BORDEAUX – FC METZ (3-1)

STADE BRESTOIS 29 – FC NANTES (1-1)

CLERMONT FOOT 63 – PARIS SAINT-GERMAIN (1-6)

RC LENS – OGC NICE (3-0)

FC LORIENT – AS SAINT-ETIENNE (6-2)

OLYMPIQUE DE MARSEILLE – MONTPELLIER HÉRAULT SC (0-0)

AS MONACO – ESTAC TROYES (2-1)

REIMS STADIUM – RENNAIS FC STADIUM (2-3)

RC STRASBOURG ALSACE – OLYMPIQUE LYONNAIS (0-0)

Scorers: Tiago DJALO (64′ csc – SCO) / Edon ZHEGROVA (74′ – LOSC) / Didier LAMKEL ZE (21′ – FCM) / Ricardo Luis CHABY MANGAS (52′ – GdB) / Mbaye NIANG (68′ – GdB) / Ui Jo HWANG (88′ – GdB) / Randal KOLO MUANI (10′ – FCN) / Brendan CHARDONNET (67′ – SB29) / NEYMAR JR (6′ – PSG) / Kylian MBAPPE (19′ – PSG) / Jodel DOSSOU (42′ – CF63) / NEYMAR JR (71′ pen – PSG) / Kylian MBAPPE (74′ – PSG) / Kylian MBAPPE (80′ – PSG) / NEYMAR JR (83′ – PSG) / Arnaud KALIMUENDO (51′ – RCL) / Cheick Oumar DOUCOURE (55′ – RCL) / Arnaud KALIMUENDO (67′ – RCL) / Denis BOUANGA (4′ – ASSE) / Arnaud NORDIN (22′ – ASSE) / Terem Igobor MOFFI (42′ pen – FCL) / Ibrahima KONE (45′ +1 – FCL) / Enzo LE FEE (61′ – FCL) / Ibrahima KONE (65′ – FCL) / Terem Igobor MOFFI (86′ – FCL) / Quentin BOISGARD (89′ – FCL) / / Caio Henrique OLIVEIRA SILVA (19′ – ASM) / Ike Dominique UGBO (39′ – ESTAC) / Kevin VOLLAND (57′ – ASM) / Benjamin BOURIGEAUD (39′ – SRFC) / Benjamin BOURIGEAUD (43′ – SRFC) / Martin TERRIER (58′ – SRFC) / Maxi me BUSI (60′ – SdR) / Jens CAJUSTE (81′ pen – SdR) /