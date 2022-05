All the goals of the J36 – Ligue 1 Uber Eats

Relive all the goals of the 36th day of Ligue 1 Uber Eats in video

Ligue 1 Uber Eats – Season 2021/2022 – 36th day

ANGERS SCO – FC GIRONDINS DE BORDEAUX (4-1)

STADE BRESTOIS 29 – RC STRASBOURG ALSACE (0-1)

CLERMONT FOOT 63 – MONTPELLIER HERAULT SC (2-1)

LOSC LILLE – AS MONACO (1-2)

FC LORIENT – OLYMPIQUE MARSEILLE (0-3)

FC METZ – OLYMPIQUE LYONNAIS (3-2)

FC NANTES – STADE RENNAIS FC (0-0)

OGC NICE – AS SAINT-ETIENNE (0-0)

PARIS SAINT-GERMAIN – ESTAC TROYES (2-2)

REIMS STADIUM – RC LENS (1-2)

Scorers: Mohamed-Ali CHO (5′ – SCO) / Batista MENDY (36′ – SCO) / Sekou MARA (60′ – GdB) / Stéphane BAHOKEN (62′ – SCO) / Mathias PEREIRA LAGE (90′ – SCO) / Kévin GAMEIRO (72′ – RCSA) / Elbasan RASHANI (4′ – CF63) / Joris CHOTARD (33′ – MHSC) / Mohamed BAYO (69′ pen – CF63) / Aurélien TCHOUAMENI (42′ – ASM) / Adilson Angel Abreu De Almeida GOMES (69′ – LOSC) / Aurélien TCHOUAMENI (75′ – ASM) / Cheikh Ahmadou Bamba Mbacke DIENG (39′ – OM) / Matteo GUENDOUZI OLIE (48′ – OM) / Gerson SANTOS DA SILVA (67′ – OM) / Vincent PAJOT (27′ – FCM) / Didier LAMKEL ZE (40′ – FCM) / Moussa DEMBELE (43′ – OL) / Moussa DEMBELE (84′ – OL) / Farid BOULAYA (90′ – FCM) / / / MARQUINHOS (6′ – PSG) / NEYMAR JR (25′ pen – PSG) / Ike Dominique UGBO (30′ – ESTAC) / Florian TARDIEU (49′ pen – ESTAC) / Arber ZENELI (28′ – SdR) / Florian SOTOCA (55 ‘ – RCL) / Seko FOFANA (90’ +2 – RCL)