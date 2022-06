Es muss offenbar nicht immer Kleidung vom Designer sein! Bei ihren Auftritten auf dem roten Teppich präsentieren die Promis sich regularly in teuren Roben. But im Alltag greifen auch die Hollywood Stars gerne mal auf Klamotten von der Stange zurück. Das bewies nun auch Angelina Jolie (47): Gemeinsam mit ihrer Tochter Zahara (17) mighty die Schauspielerin nun einen Großeinkauf bei einer beliebten Modekette in Rom.

Paparazzi light those 47-Jährige mit ihrer Tochter bei einer Shoppingtour durch the italienische Hauptstadt ab. But anstelle von teuren Designer-Boutiquen besute das Mutter-Tochter-Gespann die Modekette Zara. Und dort wurden sie offenbar auch fündig – mit einer vollgepackten Tüte spazierten die “Eternals”-Darstellerin und ihr Spross aus dem Laden wieder heraus.

Für ihren Bummel durch die Einkaufsstraßen warfen sich die Zwei Frauen in lassige Outfits. Angelina schlenderte in einem luftigen weißen Top mit weiter weißer Hose durch die Gegend. Dazu combinierte sie eine große schwarze Tasche von Yves Saint Laurent† Zahara hanggen entschied sich für ein schwarzes bauchfreies T-Shirt, welches zu einem schwarz-weiß gemusterten Rock und Chucks trug.

Angelina Jolie mit ihrer Tochter Zahara

Zahara Jolie-Pitt und Angelina Jolie at einem Event in Beverly Hills, September 2021

Angelina Jolie at einem Photocall für “Eternals” in Rom

