Angelina Jolie: Diese (bequemen) Sandals trägt der Star zum eleganten Look im Hochsommer

Angelina Jolie proves, who could use stilvoll Plateau sandals as a styling partner

“Ich investiere in hochwertige Stücke und trage sie dann bis zum Umfallen”, said Angelina Jolie einst in an Interview mit der britischen VOGUE. Während sie von Schauspielerin über Direction bis hin zur UNO-Sondergesandten eine Reihe bedeutender Title trägt, setzt sie hinsichtlich ihrer Garderobe auf wenige ausgewählte Stücke.

Angelina Jolie sets auf Plateau sandals as perfect styling partner for the summer.

Vielmehr zeichnet sich Angelina Jolies Stil durch seine Zeitlosigkeit und schlichte Eleganz aus, ihre Outfits bestechen durch die perfect Passform und eine konnte Kombination minimalistic Kleidungsstücke. So auch dieser Look: Here you can see auf einen eleganten Einteiler von Alberta Ferretti as well as Creoles and a fine Tasche von Celine as accessories. Für den Feinschliff sorgt dieser (bequeme) Schuhliebling: Sandals with striking Plateau-Sohle. Eines ist jetzt schon sicher, diese Investment-Pieces come not aus der Mode!

Der Look von Angelina Jolie zum Nachshopping

Kleid von Alberta Ferretti Seidenhose von Alberta Ferretti

PR Creoles von Bottega Venice

Platform sandals by Gabriela Hearst 520 € 364 € Mytheresa

Wir haben Ihnen die schönsten Modelle as Shopping-Inspiration sister ammengestellt

From minimalists Models bis hin zu kunstvollen Plateau-Sandals im Boho-Stil, wir zeigen Ihnen die Must-haves für den Sommer 2022.

Plateau sandals von Mango Plateau sandals von Arket

Gucci platform sandals Balenciaga plateau sandals

Loewe . plateau sandals Espadrille-Sandals with Plateau by Isabel Marant

Plateau-Sandals sind in valerlei Hinsicht die perfekten Begleiter an heißen Sommertagen. Wir können sie problemlos den ganzen Tag über tragen, sie fit sich an various Szenarien an (vom Büro über ein zwangloses Date bis hin zum Abendessen), sie sind komfortabel und wirken thanks der striking Sohle as an Eyecatcher.