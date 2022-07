Seit three years since Angelina Jolie und Brad Pitt offiziell happen. But der Rosenkrieg zwischen dem einstigen Traumpaar geht weiter. Jetzt konnte Jolie einen Teilsieg im Rechtsstreit um ihr Weingut veruchen.

Es herrscht ein schmutziger Scheidungskrieg, der einfach nicht zu enden scheint. Angelina Jolie, 47, und Brad Pitt, 58, bauten sich während ihrer Beziehung ein luxuriöses Privatleben auf. Ein Leben, das seit ihrer Trennung wieder auseinandergepflückt were muss. Dabei geht es nicht nur um die gemeinsamen Kinder des Ex-Paares, sondern auch um Besitztümer. Im Rechtsstreit um das Weingut Château Miraval entschied ein Richter nun zugunsten von Angelina Jolie.

Angelina Jolie vs. Brad Pitt: Richter fordert Aushändigung von Documenten



Whoever messages US-Medien übereinstimmend, müssen Brad Pitt, sein Unternehmen Mondo Bongo sowie sein Manager Dokumente an Angelina Jolies Anwaltsteam aushändigen. Pitts Anwälte hätten “mit allen Mitteln” verucht, diesen Schritt abzuwenden. Whoever reports “Page Six” entschied ein Richter in Los Angeles am Freitag, 22. July 2022, all things against the Hollywood star: Pitt muss die Unterlagen und Papiere an seine Ex-Frau abtreten.

Der 58-Jährige hatte Jolie complains, after that Anteile an dem gemeinsamen Weingut an einen russian Oligarchen verkaufte – laut Pitt ohne sein Wissen.

Jolie und Pitt heiratten 2014 auf dem Weingut



2008 übernahmen Angelina Jolie and Brad Pitt das Weingut für 25 Millionen US-Dollar. 2014 Follow the Traumhochzeit des Hollywood Paars auf dem Anwesen. Pitt soll damals 60 Prozent der Kosten tragen haben, teilte die Anteile am Unternehmen aber zu gleichen Teilen mit Jolie.

Im Zuge der Scheidung habe der “Fight Club”-Star darauf boasted, that Anteile seiner damaligen Frau kaufen zu können. But Jolie trat ihren Teil lieber an den Spirituosenriesen Stoli ab.

