Angelina Jolie: Sie trägt die perfect Trend-Alternative zu Shorts

Keine Lust on Shorts in Summer? Angelina Jolies Sommerhose is the most elegant Alternative zu kurzen Hosen! Here you can shop for a good modelle.





Für bestimmte Links in diesem Article erhält BUNTE.de eine Provision vom Händler, so können wir dir zB besondere Produkte zu unschlagbaren Preisen anbieten. All vermittlungsrelevanten Links sind mit einem

Icon kennzeichnet. Happy Shopping!





Bei sommerlichen Temperatures muss man nicht zwangsläufig zu Shorts greifen. Es gibt auch zahlreiche other Hosen, die wie gemacht für den Sommer sind. The most elegant Alternative zu kurzen Hosen entdeckten wir neulich an Angelina Jolie (47). Die stylische Schauspielerin sich vor Kurzem bei den Dreharbeiten zu ihren neuen Film “Without Blood” in einer weiten, cremefarbenen Leinenhose und einem weißen Top mit Spaghettiträgern. Besonders die luftige Hose des Hollywood Stars hat es uns angetan, weshalb wir direkt sämtliche Onlineshops nach ähnlichen Modellen durchstöberten. Die sechs schönsten Fundstücke für den Summer 2022 woolen wir euch natürlich nicht voorthalten.

reading .

Who Angelina Jolie: Die 6 Schönsten Leinenhosen für den Sommer Leinenhose von Oysho – from 59.99 Euro at zalando.de Leinenhose von NA-KD –ab 53.86 Euro at na-kd.com White Leinenhose – from 59.99 Euro at breuninger.com MANGO Leinenhose – from 39.99 Euro at zalando.de Beige Leinenculotte –ab 29.20 Euro at amazon.de BRAX Leinenhose –ab 45.78 Euro at amazon.de

1. Gemütlich & Schick: Helle Leinenhose von Oysho Die Leinenhose von Oysho ist ein Klassisches, weit schnittenes Modell, that definitiv luftig genug für den Summer ist. Die beige-gräuliche Farbe remembers sofort an die Hose, which wer an Angelina Jolie gesehen. A bigger plus point on the Hose von Oysho ist, that is what you need 100% from Leinen. Für einen Price von unter 60 Euro ist that Modell thather ein reals Schnäppchen.

Helle Leinenhose von Oysho

2. Im Sale: Beige Leinenhose von NA-KD aus 100% Leinen In die hübsche Leinenhose von NA-KD haben wir uns ebenfalls sofort verliebt. There is one classic, more Anzugshose schnitten und damit ideal fürs Büro oder elegant Anlässe. Gerade ist das Modell in Onlineshop reduziert und costs nor 53.86 Euro. Wer also eine schicke und gleichzeitig hochwertige Leinenhose sucht, sollte quick sisters, bevor das schöne Stück grriffen ist!

Beige Leinenhose von NA-KD

3. White chic: White Leinenhose with Gummizug Die Hose, die wer bei bei Angelina gesehen, hatte black einen deutlichen Beigeton, aber wir finden, auch Leinenhosen in others Farben können ein however Hingucker sein. Dieses schöne Modell von s.Oliver BLACK LABEL comes in einem clearen Weiß daher und ist damit wie gemacht für den Sommer. Die Schöne Hose ist hoch schnitten und hat am Bund einen practicalen Gummizug. Selbstverständlich ist auch sie aus 100% Leinen!

Weisse Leinenhose von s. Oliver BLACK LABEL

4. Unter 40 Euro: Gerade schnittene Leinenhose von MANGO Mango heard in letzter Zeit zu unseren absoluteen Lieblingen, High Street Fashion was important. Das spanische Label schafft es, jede Saison aufs Neue mit hochwertigen Teilen für kleines Money zu überzeugen. Und so ist es auch mit dieser schönen Leinenhose für nur 39,99 Euro. Diese sieht nicht nur gut aus, sondern besteht auch zu 100% aus Leinen. Für alle, die es black bequem, aber nicht ganz so weit may, ist diese gerade cut, lightly cropped Modell der perfect Begleiter für den Sommer!

Gerade Schnittene Leinenhose von Mango

5. Für kleines Geld: Beige Leinenculotte von MERAKI Für Culotte-Fans hat Amazon ein hübsches und vor allem erschwingliches Modell parat. Die MERAKI Leinenhose is not cropped and unten am Saum cropped. The beige Hose hat einen mittelhohen Bund und einen Gummizug, wodurch sie besonders bequem ist. Leader bestht that Modell not zu 100% aus Leinen, aber mit etwa 55% Leinenanteil ist die Hose immer noch perfekt für den Sommer. Wer keine Lust auf Beige hat, findet die Hose bei Amazon auch in weiteren Farben wie Schwarz oder Braun.

6. Gesehen bei Amazon: Classic Leinenhose in Weiß Die weiße Leinenhose von BRAX ist ein Klassisches Modell, das in keinem Kleiderschrank fehlen sollte. Es ist high schnitten und zeichnet sich durch ein gerades, longs Bein aus. Bei Amazon gibt es die Hose bis zu der Größe 48, viele der Größen sind all things beautiful. Wer seine suitable Größe bei dem Modell nicht findet, kann aber auch auf die zahlreichen others Farben ausweichen. Denn die Hose aus 100% Leinen gibt es in neun verchiedenen Farben.

Leinen: Das Trendmaterial für den Sommer 2022 Bei Leinen acts es sich um eine pflanzliche Naturfaser, which is restored from the Stängeln der Flachspflanze. Das Naturmaterial is oft bei der Restellung von Kleidung oder Bettwäsche eingesetzt. Der Grundbaustein der Faser besteht zu etwa 70 Prozent aus Zellulose, but der Stoff enthält auch other File who Pflanzenleim und Wachse. Das Material hat den Ruf, der ideal Sommerstoff zu sein. Denn Leinen is best atmungsaktiv und hat one sehr hohe Wasseraufnahmefähigkeit. So kann ein Leinenstoff etwa bis zu 35% Feuchtigkeit aufnehmen und diese sehr schnell mit der Umgebung austauschen. Das bewirkt, dass der Stoff eine angenehm kühlen Effekt auf die Haut hat und man darunter weniger schwitzt.

Darum sollte Leinen in keiner Summer wardrobe fehlen Leinen hat eine Reihe von Vorteilen, which es zu einem absolutes Must-have in jedem Kleiderschrank machen. Nachfolgend einige der wichtigsten positiven Eigenschaften des Naturmaterials im Überblick: besonders atmungsaktiv

wirkt kühlend auf der Haut

wesentlich nachhaltiger as Baumwolle

long-legged

sehr strapazierfähig & schmutzabweissend