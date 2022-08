Parallel tauchten in the social networks Videos auf, in the danen man Angelina Jolie und Zahara bei einer Feier des Colleges gemeinsam tanzen sieht.

Spelman College: Ein “ganz besonderer Ort”

As “ganz besonderen Ort” bezeichnete die Schauspielerin und Menschenrechtsaktivistin das College. Es sei eine “Ehre, ein Familienmitglied” dort zu haben. Die private Hochschule wurde 1881 eröffnet und ist damit ein sogenanntes historical afroamericanisches College. Damit bezeichnet man die Hochschulen, who were gründet for afroamericanische Studenten before 1964. Also vor der Zeit, as Schwarze und Weiße in the USA gemeinsam who dared Schulbänke drücken. Eine berühmte Absolventin ist Teksttellerin Alice Walker (78), Autorin von “Die Farbe Lila”.

Zahara Jolie-Pitt is the one Adoptive child of Angelina Jolie and Ex-Partner Brad Pitt (58), who looks after a College. Zumindest das Zweite, von dem ein Besuch dieser Institution ist ist. Maddox Chivan Jolie-Pitt (20) studies at 2019 Biochemistry at the Yonsei University in South Korea. Pax Thien Jolie-Pitt (18) schloss zwar im Sommer 2021 die Schule ab, über einen College-Besuch ist aber nichts bekannt.

Angelina Jolie adopted Zahara 2005 as Baby aus einem Waisenhaus in Ethiopia. Im selben Jahr kam sie mit Brad Pitt sisammen. Der stellte noch 2005 den Antrag, Zahara adoptieren zu können.