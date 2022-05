Schauspielstar Angelina Jolie (46) is the right thing to do, it is a good thing for you to be able to use it as a platform and other people like you. Nur selten lenkt die Ex-Frau von Brad Pitt (58) dabei die Aufmerksamkeit auf ihr Privatleben. Vor allem, wenn es um ihre insgesamt sechs Kinder geht, entwickelt sich Jolie zur realen Löwenmama! Umso überraschender ist es, wenn sich die 46-Jährige dazu entscheidet, mit ihren Kids in der Öffentlichkeit aufzutreten.

Eine schöner as the other: Im Video oben zeigen wir euch den seltenen Red-carpet-Auftritt von Angelina Jolie mit ihren Töchtern Shiloh und Zahara.

Besonders Tochter Shiloh Jolie-Pitt (16) sorgte in der jüngsten Vertreinheit immer wieder für Schlagzeilen, weil sie ihren Eltern who aus dem Gesicht is schnitten. Obwohl sie bei öffentlichen Veranstaltungen stets schüchtern wirkt, überraschte die 16-Jährige aktuell alle, if se sich mit mutigen Tanz-Moves auf der Social-Media-Plattform TikTok präsentierte!