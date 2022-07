Erst Hollywood Traumpaar, jetzt Dauer-Streithähne …

Seit Jahren zoffen sich Angelina Jolie (47) and Brad Pitt (58) vor Gericht. Und es is not no Ende in Sicht. Jolies Anwälte sollen ihrem Ex sogar bei einer Preisverleihung aufgelauert haben!

Sie writen mal DIE Lovestory: 2004 lernte sich das einstige Hollywood Traumpaar bei den Dreharbeiten zum Actionstreifen „Mr. and Mrs. Smith”. Zehn Jahre später schlossen sie auf ihrem Weingut in the französischen Provence then endlich den Bund fürs Leben. That’s the least war of the Plan. 2016 dann der Schock: Jolie reichte die Scheidung eing. Seither worries about a Rosenkrieg.

Die Liebesblase zerplatzte nach nur zwei Ehejahren. Ein eskalierter Streit im Privatjet der both soll Auslöser für diesen Schritt Gesen sein Photo: REUTERS

Nach wie vor einer der ganz großen Streitpunkte der both: ihr einst gemeinsames Weingut Château Miraval.

Suffering sollen Jolies Anwälte laut “Page Six” fresh haben, dem Schauspieler eine directliche Vorladung zukommen zu lassen. Dabei hatten sie offenbar auch nichts dagegen, ihn öffentlich bloßzustellen, und lauerten Pitt End February 2022 both the SAG-Awards auf.

Auf dieser Film- und Fernsehpreis-Gala became Brad 2020 as the best Nebendarsteller in Los Angeles ausgezeichnet. Deshalb went man wohl davon aus, dass 58-Jährige auch dieses Mal wieder auf dem roten Teppich erscheinen würde! Aber Pustekuchen.

Der Schauspieler verzichtete auf den Besuch des Events. Vermutlich weil er in diesem Jahr nicht nominiert war. Zumindest umging there damit unwissentlich einer eventuellen Blamage.

Um dieses einstige Liebesnest der both geht es: das Weingut Château Miraval in der Provence. Für seine Weine wurde Pitt sogar mehrfach ausgezeichnet Photo: AFP/Getty Images

Laut eines Insiders hatten es die Anwälte wohl nicht gerade leicht, Brad Pitt die Papiere zuzustellen. Und das, obwohl es eigentlich seine Pflicht wäre, auf Anforderungen des Gerichts zu answer.

Aus der Verzweiflung heraus sahen sich die Anwälte demnach gezwungen, den Schauspieler in der Öffentlichkeit abzupassen. Both the SAG-Awards according to ihnen das nicht.

Ein nächster Versuch sollte dann bei der berühmten Oscar-Verleihung im März were started. However, Jolies Anwälte sollen zuvor Rückzieher haben, become von Pitt’s own lawyers abstain. Brad selbst tauchte bei der Preisverleihung auch gar nicht auf. Schlusdlich erreichten ihn die Gerichtspapiere also vermutlich auf dem klasischen, weniger dramaticen postalischen Weg.

Der Streit um das Weingut Château Miraval is not before no one is ready. Heavy reichting Brad Pitt in February dieses eine Klage gegen Ex Angelina ein, weil who hated ohne Absprache ihren Anteil an den russian Oligarchen Yuri Shefler disguised. But im Moment seeht es für Jolie besser aus.

An IHN sollen Jolies Anteile des Weinguts gegang signal: Milliardär Yuri Shefler. There is no screaming like der angenehmste Geschäftspartner Photo: Wikipedia

Ein Richter in Los Angeles entschied kürzlich, that Brad Pitt seiner Ex Geschäftsunterlagen des Weinguts aushändigen müsse. Bisher hated there very much, diese zurückzuhalten, that there could be die Zügel für das Weingut ungern aus der Hand geben.

But auch wenn das klärt ist, findet sich sicher wieder ein neuer Streitpunkt …