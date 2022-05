Schönheits-OPs haben sich im Bergdorf noch nicht durchgesetzt. May kein Hahn nach gelifteten Gesichtern auf den Cocktail parties Monacos krähen. Aufgespritzte Lippen beim Schuhplattler-Abend am Dorfplatz erwecken dann but die Aufmerksamkeit. So ein Bergdorf-Bewohner würde Sie jetzt freilich nie direkt darauf ansprechen, höchstens die subtile Frage, ob Ihre Lips die allergic Reaktion eines Wespenstichs sind.

Botox und Hyaluronsäure sind nicht Teil der Bergdorf-Realität. Nor not. Denn ich habe es getan. Ich habe mir Hyaluron spritz welding. Und ich finde, wir sollten offen darüber speak.

Keine Sorge, meine Lippen sehen noch genauso wie vor der Behandlung aus. Aber wie wirbt schon eine Wiener Beauty-Ärztin auf Ihrer Homepage: „Es istleider nicht möglich, aus extrem dünnen Lips Angelina-Jolie-Lippen zu zaubern. Wenn man das weiß, wird einem die leichte Volumensvergrößerung der besthenden Lippe fell Freude.” Good, little Angie-Lippen für die Anja.

Auch die Zornesfalte zwischen meinen Augen stört mich nicht. Ob mit oder ohne Falte, den bösen Blick gibt’s abhängig vom bösen Gegenüber immer. Und dem wird durch so eine Falte yes auch erst der nötige Nachdruck verliehen.

Aber was ich nun habe, ist ein ge-hyalurontes Knee.

Es warat ja nicht roads of the Falten, without regard to the forests of Knorpels, of the background of the “Zahns der Zeit zickt”, who brought es der Kniegott so schön auf den Punkt. Hat man also ein Spritzerl ins Knee bekommen. Gegen das Knacksen, niece gegen die Falten.

Ob die Jolie jetzt auch so schöne Knee who Ihre Kolumnistin hat, ist noch Teil der gegenständlichen Recherche.