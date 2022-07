Angelina Jolie und ihre Tochter Shiloh feiern auf Konzert

Dieses Mutter-Tochter-Duo hat jede Menge Spaß sisters! Die Schauspielerin Angelina Jolie (47) und ihr Ex-Ehemann Brad Pitt (58) have sechs gemeinsame Kinder. Mit ihrem Nachwuchs visited the Hollywood Beauty in the last years of events. Total stolz posierte mit ihnen schon auf zahlreichen Red Carpets. Ihr ältestes Child Shiloh Jolie-Pitt (16) is the Ebenbild ihrer Mutter. That is auch auf den neuesten Pics zu sehen: Enjoy here Shiloh und Angelina a concert!

Die 16-Jährige und die “Maleficent”-Darstellerin became nun in Rom von Paparazzi erwischt – und das in bester Laune. Dennis Shiloh und Angelina schauten sich einen Auftritt der italienischen Rock band Måneskin an und feierten total ausgelassen. Sie grinsten und schienen die Musiker anzufeuern. Solche Aufnahmen bekommt man von den both nicht allzu oft zu sehen.

Shiloh sieht ihrer Mutter sehr ähnlich – but should sie auch beruflich in ihre Fußstapfen treten? Laut einem Insider soll Angelinas Tochter jede Menge Anfragen für Modeljobs bekommen. Die 47-Jährige wolle ihren Nachwuchs jedoch zu nichts drängen und versuche, sie bestmöglich auf ihrem Weg zu begleiten.

Elisabetta Villa/Getty Images for Marvel Angelina Jolie und ihre Tochter Shiloh Jolie-Pitt

Shiloh Jolie-Pitt and Angelina Jolie in July 2022

Angelina Jolie at both the Oscars 2014

