Is Brad Pitt (58) on a secret mission? Der Hollywood Hottie und seine Ex-Frau Angelina Jolie (47) have sechs common children. Nach ihrer Scheidung 2019 bekam der Schauspieler seine Sprösslinge allerdings nur noch selten zu Gesicht. Dafür besuchte seine einstige Gattin zahlreiche Events mit den Kids. Who zu letzt ein Måneskin-Konzert mit ihrer ältesten Tochter Shiloh Jolie-Pitt (16). Nun flog Brad seinen Kids offenbar hinterher!

Paparazzi erwist den “Ocean’s ElevenSchauspieler nun am Flughafen von Rom. Brad hatte sich für die Reise augenscheinlich mit einem weißen Hut und einer knalligen Maske gewappnet – damit die Fotografen ihn auch ja nicht entdeckten. Dieser Plan went nicht auf, weshalb der 58-Jährige etwas überrascht in die Linse blickte. Would you like to visit etwa seine Kinder?

Schon seit Jahren liefern sich Brad und Angelina vor Gericht eine unschöne Schlammschlacht – dabei geht es vor allem um das Sorrecht für ihre three Töchter und three Söhne. Das Verhältnis zu seinen Kindern soll deswegen schon lange nicht mehr das Best signal. Zu seinen Adoptivsöhnen Maddox (20) und Pax (18) habe Brad laut einem picture-Insider sogar gar keinen Contact mehr.

Shiloh Jolie-Pitt and Angelina Jolie in July 2022

Schauspieler Brad Pitt in July 2022

Brad Pitt with signals Kindern und Eltern, 2014

