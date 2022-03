Astana Qazaqstan lines up Miguel Ángel Supermán López for the Strade Bianche – Mundo Ciclístico Magazine

This Saturday the 16th edition of the Strade Bianchethe classic of the ‘sterrato‘ by region Tuscanywhich goes out and goes in sienna with a tour of 184 kilometers, of which 64 km are on dirt roads. the italian test created in 2007 will have the participation of eight Colombian cyclists who will seek to be protagonists.

1. AG2R Citroen Team

1 VAN AVERMAET Greg

2 CALMEJANE Lilian

3 COSNEFROY Benoît

4 BERTHET Clement

5 SCHÄR Michael

6 COME TO ME Andrea

7 Venturini Clement

2. Alpecin-Fenix

TIER 11 Floris

12 GOGL Michael

13 MEURISSE Xander

14 OLDANI Stefano

15 STANNARDRobert

16 THWAITES Scott

17 VERMEERSCH Gianni

Miguel Ángel López begins his preparation for the Giro. (Photo © Astana Qazaqstan)

3.Astana Qazaqstan Team

21 MOSCON Gianni

22 BASSO Leonardo

23 BOARO Manuele

24 GAZZOLI Michele

25 LOPEZ Miguel Angel

26 MARTINELLI Davide

27 VELASCO Simone

Alejandro Osorio will have his second race of the season. (Photo © Bahrain – Victorious)

4. Bahrain-Victorious

31 MOHORIČ Matej

32 BILBAO Pello

33 HAUSSLER Heinrich

3. 4 OSORIO Alexander

35 PERNSTEINER Hermann

36 TRATNIKJan

37 ZAMBANINI Edoardo

Johnatan Cañaveral seeks to be summoned to the Giro d’Italia 2022. (Photo © RMC)

5. Bardiani-CSF-Faizanè

41 VISCONTI Giovanni

42 CANAVERAL Johnatan

43 FIORELLI Filippo

44 GABBURO Davide

45 TOLIIO Alex

46 ZANA Filippo

47 ZOCCARATO Samuele

Sergio Higuita comes from winning a stage in the Volta ao Algarve. (Photo © Bora Hansgrohe)

6. BORA – hansgrohe

51 BENEDETTI Cesare

52 GAMPER Patrick

53 Sergio

54 HINDLEY Jay

55 KONRAD Patrick

56 SCHELLING Ide

57 ZWIEHOFF Ben

Jhonatan Restrepo was the protagonist of the 2022 Tour of Rwanda. (Photo © Tour Du Rwanda)

7. Drone Hopper – Androni Giocattoli

61 ALBA Juan Diego

62 BAIS Mattia

63 BENEDETTI Gabriele

64 MARENGO Umberto

65 RAVANELLI Simone

66 Jhonatan Restrepo

67 ZARDINI Edoardo

8.EF Education-Easy Post

71 VALGREN Michael

72 CAICEDO Jonathan Klever

73 GUERREIRO Ruben

74 HEALY Ben

76 SCULLY Tom

77 VAN DEN BERG Marijn

9. EOLO-Kometa

81 ALBANESE Vincenzo

82 BEVILACQUA Simone

83 DINA Marton

84 FETTER Erik

85 GARCIA Sergio

86 RIVI Samuele

87 SEVILLE Diego Pablo

10. Groupama–FDJ

91 PINOT Thibaut

92 ASKEY-Lewis

93 DUCHESNE Antoine

94 LIENHARD Fabian

95 LUDVIGSSON Tobias

96 VALTER Attila

97 REICHENBACH Sebastien

11. INEOS Grenadiers

102 CARAPAZ Richard

103 NARVÁEZ Jhonatan

104 RODRIGUEZ Charles

105 PUCCIO Salvatore

106 SWIFT Ben

107 TURNER Ben

12. Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux

111 SISTERS Quinten

112 BAKELANTS Jan

113 DELACROIX THEO

114 PETILLI Simone

115 POZZOVIVO Domenico

116 BROKEN Lawrence

117 VAN DER HOORN Taco

13. Israel–Premier Tech

121 FUGLSANG Jakob

122 BRÄNDLE Matthias

123 CATAFORD Alexander

124 CLARKE Simon

125 JONES Taj

126 NEILANDS Krists

127 SAGIV Guy

14. Jumbo-Visma

131 BENOOT Tiesj

132 BOUWMAN Koen

134 GESINK Robert

135 KUSS Sepp

136 ROOSEN Timo

137 VADER Milan

15. Lotto Soudal

141 WELLENS Tim

142 CAMPENAERTS Victor

143KRON Andreas

144 SWEENY Harry

145 VAN GILS Maxim

146 VAN MOER Brent

147 KLUGE Roger

Einer Augusto Rubio in action at the 2021 Giro d’Italia. (Photo Ilario Biondi/BettiniPhoto©2021)

16. Movistar Team

151 MORE Lluís

152 ARKS George

153 NORSGAARD ​​Mathias

154 OLIVEIRA Nelson

155 VALVERDE Alexander

156 BLONDE Einer Augustus

157 SERRANO Gonzalo

17. Quick-Step Alpha Vinyl Team

161 ALAPHILIPPE Julian

162 ASGREEN Kasper

163 SERRY Pieter

164 DEVENYNS Dries

165 HONORE Mikkel Frølich

166 SCHMID Mauro

167 VERVAEKE Louis

Miguel Flórez proves himself in the Italian classic. (Photo © Arkeá Samsic)

18. Team Arkéa Samsic

171 BARGUIL Warren

172 DELAPLACE Anthony

173 FLOREZ Miguel Eduardo

174 GESBERT Elie

175 HARDY Romain

176 RIOU Alan

177 RUSSO Clement

19. Team Bike Exchange – Jayco

181 MATTHEWSMichael

182 COLLEONI Kevin

183 BEWLEY Sam

184 KONYCHEV Alexander

186 GRMAY Tsgabu

187 HAT Matteo

20.TeamDSM

191 ARNDT Nikias

192 BRENNER Frame

193 COMBAUD Romain

194 HAMILTON Chris

195 HEINSCHKE Leon

196 NIEUWENHUIS Joris

197 TUSVELD Martijn

21. Trek–Segafredo

201 BRAMBILLA Gianluca

202 THEUNS Edward

203 CATALDO Dario

204 KAMP Alexander

205 FLY Jacopo

206 SIMMONS Quinn

207 SKUJIŅŠ Toms

22.UAE Team Emirates

211 POGAČAR Tadej

212 BJERG Mikkel

213 COVI Alessandro

214 RICHEZE Maximilian

215 LAENGEN Vegard Stake

216 SOLER Marc

217 ULISSI Diego