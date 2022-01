ATP Cup 2022: LIVE the results with the details of Day 6. Italy vs Russia for access to the semifinals (LIVE)

ATP Cup – Day 6 – hard – Sydney

00:00 Great Britain – USE

00:00 Russia – Italy

07:30 Australia – France

07:30 Germany – Canada

Semifinals

Spain – Poland

Ken Rosewall Arena – Italian time: 00:00 (local time: 10:00 am)

1. Roman Safiullin vs Jannik Sinner

ATP ATP ATP Cup Safiullin R. Safiullin R. 6 3 Sinner J. Sinner J. 7 6 Winner: Sinner J. Service Development Set 2 Sinner J. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Safiullin R. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-5 → 3-5 Safiullin R. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Sinner J. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Safiullin R. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Sinner J. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Sinner J. 0-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Service Development Set 1 Tie-break 0 * -0 0-1 * 1-1 * 1 * -2 2 * -2 3-2 * 3-3 * 4 * -3 4 * -4 5-4 * 6-4 * 6 * -5 6 * -6 6-7 * 6-6 → 6-7 Sinner J. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 Safiullin R. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 Sinner J. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 Sinner J. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Safiullin R. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Sinner J. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 Safiullin R. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-2 → 1-2 Sinner J. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 Safiullin R. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

2. Daniil Medvedev vs Matteo Berrettini

ATP ATP ATP Cup Medvedev D. Medvedev D. 6 6 6 Berrettini M. Berrettini M. 2 7 4 Winner: Medvedev D. Service Development Set 3 Berrettini M. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Medvedev D. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Berrettini M. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Medvedev D. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Service Development Set 2 Tie-break 0-0 * 0 * -0 1-0 * 1-1 * 1 * -2 2 * -2 3-2 * 3-3 * 3 * -4 3 * -5 4-5 * 4-6 * 5 * -6 6-6 → 6-7 Medvedev D. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 Berrettini M. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 Berrettini M. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Service Development Set 1 Berrettini M. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 5-2 → 6-2 Medvedev D. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Medvedev D. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Berrettini M. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 Medvedev D. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

3. Daniil Medvedev / Roman Safiullin vs Matteo Berrettini / Jannik Sinner

The match has yet to begin

4. Arthur Rinderknech vs [WC] James Duckworth (not before: 07:30)

The match has yet to begin

5. Ugo Humbert vs [WC] Alex de Minaur (not before: 09:00)

The match has yet to begin

6. Fabrice Martin / Edouard Roger-Vasselin vs [WC] John Peers / Luke Saville

The match has yet to begin

Qudos Bank Arena – Italian time: 00:00 (local time: 10:00 am)

1. Daniel Evans vs John Isner

ATP ATP ATP Cup Evans D. Evans D. 6 7 Isner J. Isner J. 4 6 Winner: Evans D. Service Development Set 2 Tie-break 0 * -0 0-0 * 1 * -0 2 * -0 3-0 * 3-1 * 3 * -2 4 * -2 5-2 * 6-2 * 6 * -3 6-6 → 7-6 Isner J. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 Isner J. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Service Development Set 1 Isner J. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Evans D. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Isner J. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Isner J. 15-0 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

2. Cameron Norrie vs Taylor Fritz

ATP ATP ATP Cup Norrie C. Norrie C. 6 6 1 Fritz T. Fritz T. 7 3 6 Winner: Fritz T. Service Development Set 3 Fritz T. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-4 → 0-5 Norrie C. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-3 → 0-4 Fritz T. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Fritz T. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Service Development Set 2 Norrie C. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 Fritz T. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-2 → 5-3 Fritz T. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 Norrie C. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-1 → 3-2 Service Development Set 1 Tie-break 0 * -0 0-0 * 0 * -1 0 * -2 1-2 * 2-2 * 2 * -3 2 * -4 3-4 * 4-4 * 4 * -5 4 * -6 6-6 → 6-7 Norrie C. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Norrie C. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Fritz T. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Norrie C. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Norrie C. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Fritz T. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2

3. Jamie Murray / Joe Salisbury vs Taylor Fritz / John Isner

The match has yet to begin

4. Jan-Lennard Struff vs Denis Shapovalov (not before: 07:30)

The match has yet to begin

5. Alexander Zverev vs Felix Auger-Aliassime (not before: 09:00)

The match has yet to begin

6. Kevin Krawietz / Tim Puetz vs Felix Auger-Aliassime / Denis Shapovalov

The match has yet to begin

Pos Country Tie W / L Match W / L Set W% Game W%

Group A

1 Spain 3-0 8-1 85.00 60.34

2 Chile 2-1 4-5 45.45 49.43

3 Serbia 1-2 4-5 42.86 48.85

4 Norway 0-3 2-7 26.32 41.44

Group B

1 Russia 2-0 5-1 73.33 53.64

2 Australia 1-1 2-4 38.46 47.15

3 Italy 1-1 4-2 61.54 53.54

4 France 0-2 1-5 26.67 45.81

Group C

1 Use 1-1 4-2 64.29 56.83

2 Great Britain 1-1 3-3 50.00 50.44

3 Germany 1-1 3-3 46.15 45.16

4 Canada 1-1 2-4 38.46 46.88