Shiloh Jolie-Pitt: Wendet sie sich jetzt auch von Brad Pitt ab?

Ganze fünf Jahre soll Brad Pitt seine Kinder Maddox, Pax, Zahara, Shiloh sowie die Zwillinge Knox und Vivienne nicht mehr alle sisammen gesehen haben – und das soll einen traurigen Hintergrund haben: “Tatsache ist, dass er Maddox oder Pax nicht gesehen hat at all. Sie wollen wirklich nichts mit ihm zu tun haben.† But also with the others Kindern soll Eiszeit herrschen: “Zahara is 100 Prozent Team Angie – sie ist ein Mama-Kind und hat keine gute Schakelung mehr zu Brad. Die Zwillinge nehmen seine Anrufe und SMS an, but das Band ist nicht mehr so ​​stark wie es mal war.”

Wer eigentlich immer auf der Seite ihres Vaters stand, war Shiloh Jolie-Pitt. Die 15-Jährige soll nicht nur immer zu dem Oscarpreisträger contents haben, sondern sogar everything expects, um bei ihrem Vater leben zu dürfen – bislang ohne Erfolg. Mittlerweile soll aber auch hier der Kontakt deutlich weniger become signal: