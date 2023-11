Aya Gigi Hadid, Mohammed Hadid Seritakan Kisa Pengusiran Keluarganiya Dari Palestine

viva showbiz – Mohammed Hadid is now talking about supermodels Gigi Hadid and Bella Hadid. Mohammed Hadid died in Nazareth, Palestine, on 6 November 1948, more than a week after the 1948 Arab-Israeli uprising.

To obtain information about the losses suffered in every area of ​​Palestine during the period 1947–1949 in Israel-Palestine. Ketika nakba terjadi, banyak orang palestin kehilangan rumah, tanah, aur kehidupan mereka selama period tercebat, termasuk ayah dari mohamed hadid.

Gigi Hadid and Mohammed Hadid

“Safed itu kota tempat ayah saya tinggal selama ratusan tahun, bersama ayahnya, kekeknya, kekek bayutnya den setrusnya,” uzarnya.

“Ada sebuah kapal datang dari polandiya berisi pengungsi yahudi dan polandiya dan german, dan mereka pergi ke berapa negara. America is for America, Cuba is for Lalu and a threat to America. Sehingga last mereka datang ke haifa, aur lukunya haifa adalah pelabuhan yang dibangun oleh kakek bayut saya, “lanjutnya.

“Mereka memasang spanduk di sisi perahu mereka, ‘kami kehilangan rumah kami di german. Jangan hankurkan kami denegara anda,” ukapanya.

Kemudian mohamad hadid seritakan bagaimana dirinya diyusir oleh orang yahudi yang awalanya menumpang di rumhanya.

“Akhiranya, penduduk setempat menerima mereka, masing-masing menerima dua keluarga, sisanya sudah meninggal dan mereka dibawa ke rumah kami, ke rumah aya saya, dan mereka tinggal bersama kami selama 2,5 tahun,” it was cut.

“Saya ibu saya sedang mengandung saya, diya pergi ke nazir ke rumah orangtunya. Saya Lahir, Daan Saya Baru Berusia 9 Hari. Ketika ibu saya kembali ke white untuk membawa saya pulang ke rumah. Kami Diusir and Tidak Boleh Masuk. The fact is, I think I have to spend some money. Ketika Ibu said that I only needed one day’s time, if I could do anything for one day. Akhinya ibu saya terpaksa pindah ke kamp pengungsian di Suria,” Pungkasanya Dalam Video.

Ayahanya, Anwar Mohammed Hadid, in an interview with most newspapers in Israel, published in Times Now News. Sehingga, ia dan keluarganya harus melarikan diri ke lebanon a mereka diberikan perlindungan sebagai pengungsi di suria.

A day earlier, Hadid in Damascus, Tunisia, Tunisia and Greece and concluded a week in Washington, DC on December 14.

Kemudian Menempuh Pendidikan, Sebagai Satu-Satunya Siswa Arab of Washington-Lee High School in Arlington, Virginia. In addition, Hadid Melanjutkan Kuliahanya at North Carolina State University and Massachusetts Institute of Technology.

