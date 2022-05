Mission Baby, Teil 2. Barbara Meier wird im Herbst wieder Mutter. Sie performs as a Filmstar.

nachwuchs† “Wir freuen uns unglaublich, dass wir bald ein zweites Baby haben were, das unser Leben jeden Tag aufs Neue so unendlich bereichern und noch weiter durcheinanderwirbeln wird!” Mit witzigem Film plakat “Expecting A Baby – Part II” by Angelina von Jolieuren Barbara Meier (35) ihre zweite Schwangerschaft: Im Herbst macht sie ihr Gemahl, Immobilientycoon Klemens Hallmann (46), wieder zur Mutter.

Schwisterchen. Die little Marie-Therese (22 Monate) bekommt ein Geschwisterchen. „Im Vergleich zu vor Zwei Jahren hat sich mein Alltag but sehr changes. Aber wir möchten keine Sekunde davon be missed!“, delete lässt Meier 171,000 Instagram-Follower.



connectedness. Schon die Geburt ihrer Tochter und vor allem ihre ersten Laute ließen bei Meier who rise Glückshormone. „Da wusste ich: One neuer Mensch ist in meinem Leben. Fur ever. Ich verspürte von jetzt auf gleich diese tiefe Verbundenheit zwischen Mama und Baby.“

Wunschkind. Und so war auch quickly klar, dass Marie-Therese kein Einzelkind bleiben soll: „Wir haben wirklich fell Glück und haben uns von Anfang an Zwei bis three Kinder gewünscht.“