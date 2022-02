Beijing 2020, the curling final and the Super-G: the program for 8 February

Mosaner and Constantini chase a historic gold. Ten titles up for grabs and 38 Italians in all involved in the races. There is also skiing with Paris and Innerhofer

Tuesday February 8 eyes on the curling: Mosaner and Constantini in the mixed doubles will play a historic gold against Norway. The Olympic calendar sets up for grabs ten titles and sees, in everything, 38 Italians involved between figure skating, sledding, snowboarding, alpine skiing, skeleton, curling, Nordic combined, cross-country skiing, biathlon and speed skating. For the complete schedule and results click here.

Here is the complete calendar of TUESDAY 8 FEBRUARY (in Bold the Italians in the race and in Red the finals):

02:15 FIGURE SKATING: men’s short program – Daniel Grassl, Matteo Rizzo

02:30 Sledging: test 5 double – Emanuel Rieder / Simon Kainzwaldner

03:00 FREESTYLE: first round of the women’s big air final

03:22 FREESTYLE: second round of the women’s big air final

03:40 SNOWBOARD: PGS qualification run women – Lucia Dalmasso, Nadya Ochner

03:45 FREESTYLE: third round of the women’s big air final

03:50 Sledging: test 6 double – Emanuel Rieder / Simon Kainzwaldner

04:00 ALPINE SKIING: super-G men – Christof Innerhofer, Matteo Marsaglia, Dominik Paris

04:07 SNOWBOARD: qualification run PGS men – Daniele Bagozza, Edwin Coratti, Mirko Felicetti, Roland Fischnaller

04:34, SNOWBOARD: elimination run PGS women – ev. Lucia Dalmasso, Nadya Ochner

05:01 SNOWBOARD: elimination run PGS men – ev. Daniele Bagozza, Edwin Coratti, Mirko Felicetti, Roland Fischnaller

05:10 ICE HOCKEY: USA-Canada, Group A women

05:40 SKELETON: tests 3 and 4 single women – Valentina Margaglio

07:05 CURLING: Mixed doubles bronze final, Sweden-Great Britain

07:30 SNOWBOARD: PGS women round of 16 – ev. Lucia Dalmasso, Nadya Ochner

07:48 SNOWBOARD: Round of 16 PGS men – ev. Daniele Bagozza, Edwin Coratti, Mirko Felicetti, Roland Fischnaller

08:06 SNOWBOARD: PGS women’s quarter-finals – ev. Lucia Dalmasso, Nadya Ochner

08:15 SNOWBOARD: PGS men’s quarter-finals – ev. Daniele Bagozza, Edwin Coratti, Mirko Felicetti, Roland Fischnaller

08:24 SNOWBOARD: PGS women’s semifinals – ev. Lucia Dalmasso, Nadya Ochner

08.30, SNOWBOARD: PGS men’s semifinals – ev. Daniele Bagozza, Edwin Coratti, Mirko Felicetti, Roland Fischnaller

08:30 NORDIC COMBINATION: training 3 Gundersen small hill / 10 km – Iacopo Bortolas, Raffaele Buzzi, Alessandro Pittin, Samuel Costa

08:36 SNOWBOARD: final for PGS women bronze then gold final– ev. Lucia Dalmasso, Nadya Ochner

08:43 SNOWBOARD: final for the PGS men bronze then gold final – ev. Daniele Bagozza, Edwin Coratti, Mirko Felicetti, Roland Fischnaller

09:00 CROSS-COUNTRY SKIING: sprint qualifiers tl women – Caterina Ganz, Greta Laurent, Cristina Pittin, Lucia Scardoni

09:30 BIATHLON: 20 km individual men – Didier Bionaz, Thomas Bormolini, Lukas Hofer, Dominik Windisch

09:40 ICE HOCKEY: Japan-Czech Republic, Group B women

09:50 CROSS-COUNTRY SKIING: sprint qualifiers tl men – Francesco De Fabiani, Davide Graz, Federico Pellegrino, Maicol Rastelli

11:30 SPEED SKATING: 1500 meters men – Alessio Trentini

11:30 CROSS-COUNTRY SKIING: women’s tl sprint quarter-finals – ev. Caterina Ganz, Greta Laurent, Cristina Pittin, Lucia Scardoni

11:55 CROSS-COUNTRY SKIING: men’s tl sprint quarter-finals – ev. Francesco De Fabiani, Davide Graz, Federico Pellegrino, Maicol Rastelli

12:25 CROSS-COUNTRY SKIING: women’s tl sprint semifinals – ev. Caterina Ganz, Greta Laurent, Cristina Pittin, Lucia Scardoni

12:35 CROSS-COUNTRY SKIING: men’s tl sprint semifinals – ev. Francesco De Fabiani, Davide Graz, Federico Pellegrino, Maicol Rastelli

12:47 CROSS-COUNTRY SKIING: final sprint tl women – ev. Caterina Ganz, Greta Laurent, Cristina Pittin, Lucia Scardoni

12:50 Sledging: third round single women – Verena Hofer, Andrea Voetter, Nina Zoeggeler

13:00 CROSS-COUNTRY SKIING: final sprint tl men – ev. Francesco De Fabiani, Davide Graz, Federico Pellegrino, Maicol Rastelli

13:05 CURLING: final for the mixed doubles gold, Italy-Norway – Italy (Stefania Constantini, Amos Mosaner)

14:10 ICE HOCKEY: Sweden-Denmark, Group B women

14:10 ICE HOCKEY: Finland-ROC, Group A women

14:35 Sledging: fourth round single women – Verena Hofer, Andrea Voetter, Nina Zoeggeler



