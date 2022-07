Ben Affleck: Ex Ana de Armas hated roads in Los Angeles

Die Hollywood-News im GALA-Ticker: Nach Liebesaus mit Ben Affleck zog Ana de Armas um +++ Auf diesen außergewöhnlichen Namen soll Ed Sheerans Tochter hören +++ Rihanna und ASAP Rocky bubbling wild Party night in Berlin.

Hollywood News 2022 im GALA Ticker



14. July 2022



Nach Liebesaus mit Ben Affleck zog Ana de Armas um



Im Frühsommer 2020 wurden Ben Affleck, 49, und Ana de Armas, 34, beinahe täglich bei ihren gemeinsamen Corona-Lockdown-Spaziergängen von Paparazzi photographyrt. Ihre Liebe, who started am Set ihres gemeinsamen Filmes “Tiefe Wasser”, did not like Monate. Kurz nach der Trennung Anfang 2021 feierte der Hollywoodstar sein Liebescomeback mit Popstar Jennifer Lopez, 52. Mittlerweile ist de Armas ebenfalls wieder glücklich vergeben, an Tinder-Chef Paul Boukadakis, 38.

In der August-Coverstory der US-Modezeitschrift “Elle” verrät die “Knives Out”-Darstellerin, dass sie die ständige mediale Aufmerksamkeit durch ihre Beziehung mit Ben Affleck als so “schrecklich” empfand, dass sie nach New York zog. Ana de Armas lebte sieben Jahre long in the californischen Millionen-Metropole und erlebte aus erster Hand mit, who einige ihrer Freundinnen mit der öffentlichen Aufmerksamkeit umgingen. Jedoch erst who own Erfahrungen bestätigten sie in ihren Gedanken darüber. “Das ist nicht der Rechtige Ort für mich”, says the Schauspielerin klar und führt fort: “Es wurde ein bisschen zuviel. Es gibt kein Entkommen. Es gibt keinen Ausweg.” In New York Ana nun hoffentlich mehr zur Ruhe can come.

13. July 2022



Ed Sheeran und Cherry Seaborn sollen ihre Tochter Jupiter genannt haben



Ed Sheeran, 31, und seine Frau Cherry Seaborn, 30, begrüßten im Mai 2022 ihr zweites Kind auf der Welt. Die Schwangerschaft kept das Paar vollkommen aus der Öffentlichkeit. So maintain es die Familie auch mit dem Privatleben ihrer Kinder. Nun hat eine anonyme Quelle gegenüber “The Sun” all things über das Babyglück des Musikers geplaudert – und dabei den Namen seiner Tochter offenbart.

Laut des Insiders hat sich das Ehepaar für den Namen Jupiter entschieden. Und das aus gleich Zwei Gründen. “Ed und Cherry liebten den Namen sowohl in Bezug auf das, wofür er steht, als auch auf seine Einzigartigkeit”, so die anonyme Quelle. Das Umfeld des Songwriters soll begeistert sein. “All find, that Jupiter perfekt zu ihr passest.”

Rupert Grint is Papa Und sein Baby heißt …



53 pictures

Rihanna und ASAP Rocky burn wild Party Night in Berlin



Im Mai dieses Jahres sind Rihanna, 34, und Rapper ASAP Rocky, 33, will become Mal Eltern. Bereits zuvor machte das Paar nicht nur mit aufsehenerregenden Babybauch-Auftritten auf sich aufmerksam. Auch privat war es trubelig. Eine angebliche Affäre ASAP Rockys meldete sich zu Wort und der US-Rapstar wurde am Flughafen von Los Angeles festgenommen. Dann wurde auch noch Rihannas Freund, Comedian Dave Chappelle, 48, vor ihr auf der Bühne mit einer Waffe bedroht, was glücklicherweise gut ausging.

Auch wenige Wochen, nachdem ihr Sohn, dessen Name nicht bekannt ist, that the light of the world is erblickte, is im Leben der frisch gebackenen Eltern nicht longweilig. Sie stürzen ins Berliner Nachtleben. Das Zeigen Bilder, who has the 808 Club auf seinem Instagram account veröffentlicht hat. Dort brought ASAP Rocky vergaanes Wochenende nach seinem Auftritt beim Splash Festival die Menge mit einem DJ-Set zum Kochen.

From 00:15 to 01:30 Uhr said the Rapper, there was and the Turntables zu beieten hat, who Clubbetreiber Babak Tajbakhsh laut “T-Online” hat verraten hat. Who auf dem dritten Instagram photo in der Galerie zu acknowledge ist, begleitete Rihanna ihren Liebsten in den Club. Die Sängerin machte es sich in Schwarz kleidet und mit Sonnenbrille hinter dem DJ-Pult gemütlich – umringt von feiernden Fans.

12. July 2022



Hilaria Baldwin teils first Aufnahme vom Gesicht ihrer Tochter



Ende März 2022 überraschte Hilaria Baldwin, 38, alle mit der Nachricht, erneut schwanger zu sein. Für sie und Ehemann Alec Baldwin, 64, is the best common child. Der Hollywoodstar hat bereits Tochter Ireland Baldwin, 26, aus der Ehe mit Kim Basinger, 68. Who bereits bei ihren letzten Schwangerschaften, nimmt die US-Yogalehrerin ihre knapp eine Million Instagram-Follower:innen auch diesmal mit durch die und tedenil Monate – ein erstes Bild vom Gesicht ihrer unbornen Tochter.

“Es überrascht nicht, dass Alec und ich ein sehr Baldwinito aussehendes Baby machen… wieder einmal. That’s it!!! [sic]”, writes Hilaria zu einem 3D-Ulltraschallfoto ihres Nachwuchses. Seeint ganz so, als ob auch ihr siebtes Kind seinen Baldwinito-Geschwistern, who Baldwin ihre Kids liebevoll nennt, who aus dem Gesicht schnitten ist.

Brad Pitt has traveled with Angelina und den Kids after Rom



Angelina Jolie, 47, enjoys derzeit in Rom mit ihren Töchtern Zahara, 17, Shiloh, 16, und Vivienne, 13, eine Auszeit. Die Schauspielerin wurde mit ihren Kindern bereits beim Shopping gesichtet und am 9. July 2022 Feierte sie mit Shiloh ausgelassen auf einem Konzert der Glamrock-Band “Måneskin”. Nun ist auch Angelinas Ex Brad Pitt, 58, arrived in the Italian Hauptstadt, who is underaged Bilder, who live “HollywoodLife”.

Der “Fight Club”-Darsteller wurde am Montagabend, 11. July, am Flughafen gesichtet. Ob er nach Rom reist, um mit seiner Familie zu urlauben, ist unklar. Immerhin befinden sich Brad und Angelina noch immer im Rechtsstreit, der first im Juni neue Dimensionen annahm, as der 58-Jährige seine Ex-Frau accused, mit dem Verkauf ihrer Anteile ihres gemeinsamen Weinguts Chateau Miraval böse Absichten zu hegen. Allerdings wäre es Denkbar, dass of the “Once Upon A Time In Hollywood”-Star Zeit mit seinen Töchtern verbringen wird.

11. July 2022



Does Johnny Depps play new Song auf Amber Heard an?



Schon bald wird Johnny Depp, 59, gemeinsam mit dem britischen Guitarristen Jeff Beck, 78, das Album “18” veröffentlichen. Whoever reports “The Guardian”, soll das Album auch Liedtexte beinhalten, die eine Ansage an Johnnys Ex-Frau Amber Heard, 36, sein könnten.

“Du sitzt dort wie ein Hund, den es sieben Jahre long gejuckt hat … Hätte ich einen Groschen, würde er nicht bis zu deiner Hand reichen”, singt der Schauspieler auf dem Lied “Sad Motherfu**in’ Parade”. Dies könnte eine Anspielung auf den von Johnny Depp won Prozess in June 2022 sein, welchen er gegen Heard geführt hat. Diese wurde aufgrund von Verleumdung guilty, da sie einen Meinungsarticle für die “Washington Post” write, in dem sie den nicht namtlich genannten Schauspieler der häuslichen Gewalt viewed. Abzuwarten ist, ob das Album noch weitere Hinweise auf die einstige Beziehung der both beinhalten wird.

Amanda Bynes: Verlobung geloest



Es war eine Überraschung, as Amanda Bynes, 36, im Februar 2020 plötzlich ihre Verlobung auf Instagram verlobung. Damals war noch nicht einmal bekannt, um wen genau es sich bei der “Liebe meines Lebens”, who sie den Unbekannten bezeichnete, acted.

Inzwischen is wohl clear, thats Amandas Partner Paul Michael heißt. But had it become aus der Verlobung? Von einer Hochzeit der both hörte man bisher nichts. Nun reports “ET” über eine angebliche Auflösung der Verlobung. Who eine nicht näher benannte Quelle verriet, soll die Verlobung bereits “irgendwann im Jahr 2021” be signaled. Eine Trennung gibt es aber anscheinend nicht, Amanda, der es besser if je zuvor gehen soll, und ihr Paul sind nach wie vor in einer Beziehung. “Sie sind immer noch as a pair of sisters, aber sie pausieren mit ihrer Verlobungs- und Hochzeitsplanung. obligated to do so.”

Angeblich tragen both immer noch ihre Ringe – nicht aber als Zeichen einer Verlobung, sondern “as Symbol des gemeinsamen Lernens und Wachsens”.

Hollywood News of the Letzten Woche



Sie haben News forgotten? The Hollywood News of Perishments Woche lesen Sie here.

Spoiled Quellen: elle.com, instagram.com, t-online.de, etonline.com, theguardian.com, hollywoodlife.com

jse / jno / hsu / sti / jna

Gala