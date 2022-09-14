BET Hip Hop Awards 2022: Drake, Kanye West and Kendrick Lamar and all the nominees
Scheduled to be held in October under the leadership of the legendary Fat Joe, this year’s BET Hip Hop Awards have already released the full list of nominees. Ye, Drake, K-Dot and all the other nominees are revealed in this post.
Who will win the most trophies at BET Hip Hop 2022?
This monday september 12the list of artists nominated to compete in various categories at the BET Hip-Hop 2022 has been unveiled. It was revealed earlier this month that fat joe will host this year’s edition of the prestigious ceremony on October 4.
Canadian rapper drake has been nominated fourteen (14) time, and thus takes the first place of the singers who have been selected several times. Behind him, Yes positions itself with ten (10) appointments. Kendrick Lamar brings up the rear of the leading trio with new (9) appointments.
One can wonder about who would be the potential winners of this BET Hip HOP Awards. The rapper future is one of the favorites with eight (8) appointments. We can also find those with six (6) nominations such as: Baby Keem, Cardi B, J Cole. In addition, there are other candidates that cannot be overlooked, including: Doja Cat, Latto, Lil Durk, Time and Young Thug to quote only those.
It will certainly be an impressive ceremony with performances by artists worthy of the event.
Full list of nominees
Please find the full list of nominations below:
BEST HIP HOP VIDEO
“DMB” – ASAP ROCKY
“FAMILY TIES” – BABY KEEM & KENDRICK LAMAR
“GOOD LOVE” – CITY GIRLS FEAT. USHER
“HOT SHIT” – CARDI B, KANYE WEST & LIL DURK
“LONDON” – BIA & J. COLE
“WAIT FOR U” – FUTURE FEAT. DRAKE & TEMS
“WAY 2 SEXY” – DRAKE FEAT. FUTURE & YOUNG THUG
BEST COLLABORATION
“FAMILY TIES” – BABY KEEM & KENDRICK LAMAR
“GOOD LOVE” – CITY GIRLS FEAT. USHER
“HOT SHIT” – CARDI B, KANYE WEST & LIL DURK
“JIMMY COOKS” – DRAKE FEAT. 21 SAVAGE
“JOHNNY P’S CADDY” – BENNY THE BUTCHER & J. COLE
“WAIT FOR U” – FUTURE FEAT. DRAKE & TEMS
“WAY 2 SEXY” – DRAKE FEAT. FUTURE & YOUNG THUG
BEST DUO OR GROUP
42 DUGG & IS GEE
BIG SEAN & HIT-BOY
BIRDMAN & YOUNGBOY NEVER BROKEN AGAIN
BLXST & BINO CURTAINS
DABABY & YOUNGBOY NEVER BROKEN AGAIN
EARTHGANG
P & HAVOC STYLES
BEST LIVE PERFORMER
CARDI B
DOJA-CAT
DRAKE
J. COLE
KANYE WEST
KENDRICK LAMAR
TYLER, THE CREATOR
LYRICIST OF THE YEAR
BABY KEEM
BENNY THE BUTCHER
DRAKE
J. COLE
JACK HARLOW
JAY Z
KENDRICK LAMAR
VIDEO DIRECTOR OF THE YEAR
BENNY BOOM
BURNA BOY
COLE BENNETT
COLIN TILLEY
DIRECTOR X
KENDRICK LAMAR & DAVE FREE
TEYANA TAYLOR
SONG OF THE YEAR
“BIG ENERGY” – LATTO
“FNF (LET’S GO)” – HITKIDD & GLORILLA
“FIRST CLASS” – JACK HARLOW
“HOT SHIT” – CARDI B, KANYE WEST & LIL DURK
“SUPER GREMLIN” – KODAK BLACK
“WAIT FOR U” – FUTURE- FEAT. DRAKE & TEMS
“WAY 2 SEXY” – DRAKE FEAT. FUTURE & YOUNG THUG
HIP HOP ALBUM OF THE YEAR
777 – LATTO
CERTIFIED LOVER BOY – DRAKE
DONDA – KANYE WEST
I NEVER LOVED YOU – FUTURE
IT’S ALMOST DRY – PUSHA T
KING’S DISEASE II – NAS
MR. MORALE & THE BIG STEPPERS – KENDRICK LAMAR
HIP HOP ARTIST OF THE YEAR
CARDI B
DOJA-CAT
DRAKE
FUTURE
KANYE WEST
KENDRICK LAMAR
MEGAN THEE STALLION
PRODUCER OF THE YEAR
ATL JACOB
BABY KEEM
HIT-BOY
HITMAKA
KANYE WEST
METRO BOOMIN
PHARRELL WILLIAMS
BEST BREAKTHROUGH HIP HOP ARTIST
BABY KEEM
BLXST
DOECHII
FIVIO FOREIGN
GLORILLA
NARDO WICK
SAUCY SANTANA
DJ OF THE YEAR
D-NICE
DJ CASSIDY
DJ DRAMA
DJ KAY SLAY
DJ FIRST
KAYTRANADA
MUSTARD
NYLA SYMONE
THE LEAKERS: DJ SOURMILK AND JUSTIN INCREDIBLE
BEST HIP HOP PLATFORM
BIG BOY’S NEIGHBORHOOD
BREAKFAST CLUB
CARESHA PLEASE
COMPLEX
DRINK CHAMPS
HIPHOP DX
MILLION DOLLAZ WORTH OF GAME
NPR TINY DESK
VERZUZ
HUSTLER OF THE YEAR
50 CENT
CARDI B
DJ KHALED
DRAKE
JAY Z
KANYE WEST
MEGAN THEE STALLION
SWEET 16: BEST FEATURED VERSE
DRAKE – “CHURCHILL DOWNS” (JACK HARLOW FEAT. DRAKE)
J. COLE – “POKE IT OUT” (WALE FEAT. J. COLE)
J. COLE – “LONDON” (BIA & J. COLE)
LIL BABY – “GIRLS WANT GIRLS” (DRAKE FEAT. LIL BABY)
KANYE WEST – “CITY OF GODS” (FIVIO FOREIGN, KANYE WEST & ALICIA KEYS)
DRAKE – “WAIT FOR U” (FUTURE FEAT. DRAKE & TEMS)
JADAKISS – “BLACK ILLUMANTI” (FREDDIE GIBBS FEAT. JADAKISS)
IMPACT TRACK
“ABOUT DAMN TIME” – LIZZO
“CITY OF GODS” – FIVIO FOREIGN, KANYE WEST & ALICIA KEYS
“FAMILY TIES” – BABY KEEM & KENDRICK LAMAR
“NOBODY” – NAS FEAT. MRS LAURYN HILL