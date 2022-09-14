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BET Hip Hop Awards 2022: Drake, Kanye West and Kendrick Lamar and all the nominees

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Scheduled to be held in October under the leadership of the legendary Fat Joe, this year’s BET Hip Hop Awards have already released the full list of nominees. Ye, Drake, K-Dot and all the other nominees are revealed in this post.

Who will win the most trophies at BET Hip Hop 2022?

This monday september 12the list of artists nominated to compete in various categories at the BET Hip-Hop 2022 has been unveiled. It was revealed earlier this month that fat joe will host this year’s edition of the prestigious ceremony on October 4.

Canadian rapper drake has been nominated fourteen (14) time, and thus takes the first place of the singers who have been selected several times. Behind him, Yes positions itself with ten (10) appointments. Kendrick Lamar brings up the rear of the leading trio with new (9) appointments.

One can wonder about who would be the potential winners of this BET Hip HOP Awards. The rapper future is one of the favorites with eight (8) appointments. We can also find those with six (6) nominations such as: Baby Keem, Cardi B, J Cole. In addition, there are other candidates that cannot be overlooked, including: Doja Cat, Latto, Lil Durk, Time and Young Thug to quote only those.

It will certainly be an impressive ceremony with performances by artists worthy of the event.

Full list of nominees

Please find the full list of nominations below:

BEST HIP HOP VIDEO

“DMB” – ASAP ROCKY

“FAMILY TIES” – BABY KEEM & KENDRICK LAMAR

“GOOD LOVE” – CITY GIRLS FEAT. USHER

“HOT SHIT” – CARDI B, KANYE WEST & LIL DURK

“LONDON” – BIA & J. COLE

“WAIT FOR U” – FUTURE FEAT. DRAKE & TEMS

“WAY 2 SEXY” – DRAKE FEAT. FUTURE & YOUNG THUG

BEST COLLABORATION

“FAMILY TIES” – BABY KEEM & KENDRICK LAMAR

“GOOD LOVE” – CITY GIRLS FEAT. USHER

“HOT SHIT” – CARDI B, KANYE WEST & LIL DURK

“JIMMY COOKS” – DRAKE FEAT. 21 SAVAGE

“JOHNNY P’S CADDY” – BENNY THE BUTCHER & J. COLE

“WAIT FOR U” – FUTURE FEAT. DRAKE & TEMS

“WAY 2 SEXY” – DRAKE FEAT. FUTURE & YOUNG THUG

BEST DUO OR GROUP

42 DUGG & IS GEE

BIG SEAN & HIT-BOY

BIRDMAN & YOUNGBOY NEVER BROKEN AGAIN

BLXST & BINO CURTAINS

DABABY & YOUNGBOY NEVER BROKEN AGAIN

EARTHGANG

P & HAVOC STYLES

BEST LIVE PERFORMER

CARDI B

DOJA-CAT

DRAKE

J. COLE

KANYE WEST

KENDRICK LAMAR

TYLER, THE CREATOR

LYRICIST OF THE YEAR

BABY KEEM

BENNY THE BUTCHER

DRAKE

J. COLE

JACK HARLOW

JAY Z

KENDRICK LAMAR

VIDEO DIRECTOR OF THE YEAR

BENNY BOOM

BURNA BOY

COLE BENNETT

COLIN TILLEY

DIRECTOR X

KENDRICK LAMAR & DAVE FREE

TEYANA TAYLOR

SONG OF THE YEAR

“BIG ENERGY” – LATTO

“FNF (LET’S GO)” – HITKIDD & GLORILLA

“FIRST CLASS” – JACK HARLOW

“HOT SHIT” – CARDI B, KANYE WEST & LIL DURK

“SUPER GREMLIN” – KODAK BLACK

“WAIT FOR U” – FUTURE- FEAT. DRAKE & TEMS

“WAY 2 SEXY” – DRAKE FEAT. FUTURE & YOUNG THUG

HIP HOP ALBUM OF THE YEAR

777 – LATTO

CERTIFIED LOVER BOY – DRAKE

DONDA – KANYE WEST

I NEVER LOVED YOU – FUTURE

IT’S ALMOST DRY – PUSHA T

KING’S DISEASE II – NAS

MR. MORALE & THE BIG STEPPERS – KENDRICK LAMAR

HIP HOP ARTIST OF THE YEAR

CARDI B

DOJA-CAT

DRAKE

FUTURE

KANYE WEST

KENDRICK LAMAR

MEGAN THEE STALLION

PRODUCER OF THE YEAR

ATL JACOB

BABY KEEM

HIT-BOY

HITMAKA

KANYE WEST

METRO BOOMIN

PHARRELL WILLIAMS

BEST BREAKTHROUGH HIP HOP ARTIST

BABY KEEM

BLXST

DOECHII

FIVIO FOREIGN

GLORILLA

NARDO WICK

SAUCY SANTANA

DJ OF THE YEAR

D-NICE

DJ CASSIDY

DJ DRAMA

DJ KAY SLAY

DJ FIRST

KAYTRANADA

MUSTARD

NYLA SYMONE

THE LEAKERS: DJ SOURMILK AND JUSTIN INCREDIBLE

BEST HIP HOP PLATFORM

BIG BOY’S NEIGHBORHOOD

BREAKFAST CLUB

CARESHA PLEASE

COMPLEX

DRINK CHAMPS

HIPHOP DX

MILLION DOLLAZ WORTH OF GAME

NPR TINY DESK

VERZUZ

HUSTLER OF THE YEAR

50 CENT

CARDI B

DJ KHALED

DRAKE

JAY Z

KANYE WEST

MEGAN THEE STALLION

SWEET 16: BEST FEATURED VERSE

DRAKE – “CHURCHILL DOWNS” (JACK HARLOW FEAT. DRAKE)

J. COLE – “POKE IT OUT” (WALE FEAT. J. COLE)

J. COLE – “LONDON” (BIA & J. COLE)

LIL BABY – “GIRLS WANT GIRLS” (DRAKE FEAT. LIL BABY)

KANYE WEST – “CITY OF GODS” (FIVIO FOREIGN, KANYE WEST & ALICIA KEYS)

DRAKE – “WAIT FOR U” (FUTURE FEAT. DRAKE & TEMS)

JADAKISS – “BLACK ILLUMANTI” (FREDDIE GIBBS FEAT. JADAKISS)

IMPACT TRACK

“ABOUT DAMN TIME” – LIZZO

“CITY OF GODS” – FIVIO FOREIGN, KANYE WEST & ALICIA KEYS

“FAMILY TIES” – BABY KEEM & KENDRICK LAMAR

“NOBODY” – NAS FEAT. MRS LAURYN HILL

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