Between Selena Gomez and Hailey Bieber, the hatchet is buried

La photo a fait le tour d’internet tant elle est surprenante. Selena Gomez et Hailey Bieber ont affiché leur complicité ce dimanche en prenant la pose devant les photographes du gala annuel de l’Académie des arts et des sciences du cinéma. Une élégante façon pour les deux Américaines de faire – définitivement – taire les rumeurs à leurs sujets.

Pour rappel, Justin Bieber et Selena Gomez ont vécu une relation pour le moins tumultueuse pendant près de dix ans. Multipliant les ruptures et les réconciliations, les stars se sont définitivement séparées en mars 2018. Trois mois plus tard, le chanteur canadien s’affichait avec Hailey Baldwin, provoquant instantanément la colère des fans de l’actrice d’«Only Murders in the Building», persuadés que la nièce d’Alec Baldwin n’était qu’une groupie.

Hailey Baldwin et Justin Bieber se sont mariés en septembre 2018 avant de renouveler leur union un an plus tard. En septembre dernier, le mannequin de 25 ans a participé au podcast «Call Her Daddy» dans lequel elle révélait recevoir, des commentaires haineux de la part des fans de Selena Gomez qui l’accusent encore d’avoir «volé» l’ex-petit ami de la chanteuse. Cette dernière avait immédiatement réagi, déclarant sur Tik Tok : «On ne devrait jamais parler d…

