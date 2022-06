Brad Pitt and Angelina Jolie streiten sich weiterhin um ein französisches Weingut.

Pitt sues no gegen seine Ex-Frau.

Diese soll signals “sorgfältig aufgebauten” Ruf schädigen.

Einst were Brangelina das Traumpaar Hollywoods. Heute streiten sich medienwirksam um ein französisches Weingut. Brad Pitt accuses the US-Magazin “People” zufolge seine Ex-Frau Angelina Jolie, das Ansehen von Château Miraval absichtlich zerstören zu wollen.

Jolie hatte in October 2021 ihren Anteil an dem Gut in Südfrankreich an Tenute del Mondo kauft. Das Unternehmen ist eine Tochtergesellschaft der Stoli-Gruppe des russian Milliardärs Yuri Shefler. Damit habe sie laut Pitts juristischen Vertretern vorsätzlich “verucht, Schaden anzurichten”. Shefler betreibe “halsabschneiderische Geschäftstaktiken” und pflege “zwielichtige berufliche Kontakte”, heißt es in einem Gerichtsdokument, das “People” vorliegt.

Brad Pitt fürchtet “feindliche bernahme” des Weinguts

“Jolie hat verucht, Pitt in eine Partnerschaft mit einem Dritten zu zwingen. Und schlimmer noch, mit einem Fremden mit toxicen Connectionungen und Absichten”, writes Pitts Anwälte. Ihr Klient befürchte nun eine feindliche Übernahme seines Weinunternehmens durch Yuri Shefler’s Stoli Gruppe.

Brad Pitt and Angelina Jolie hatten 2008 Château Miraval at Correns zwischen Marseille und Nizza kauft. Das Weingut sei laut Pitts Anwälten sein Herzensprojekt. There habe damals 60 Prozent des Kaufpreises bezahlt und mehr Zeit und Energie in das Projekt investiert as Jolie.

Fortwährender Sorrechtsstreit zwischen dem Ex-Paar

So sei Château Miraval has become “zu einem globalen Multimillionen-Dollar-Unternehmen und einem der weltweit angesehensten Hersteller von Roséwein”. Pitt will vor Gericht den Verkauf von Jolies Firmenanteilen für nichtig erklären las. Jolie habe hinter seinem Rücken acted und damit seine vertraglich zugesicherten Rechte verletzt.

Pitt und Jolie were seen in 2005 and in Paar und on 2014 verheiratet. 2016 Jolie direct die Scheidung ein. Seitdem streitet sich das Ex-Paar auch um das Sorrecht für die gemeinsamen Kinder Pax, Zahara, Shiloh, Vivienne, Knox und Maddox. Letzterer ist aufgrund seiner Volljährigkeit mittlerweile nicht mehr Teil des Verfahrens.



Updated am 19.03.2021, 08:04 AM Angelina Jolie hat neue Unterlagen bei Gericht eingereicht, die An accusungen weigh häuslicher Gewalt gegen ihren Ex-Mann Brad Pitt belegen sollen. Insbesondere geht es um Aussagen der gemeinsamen Kinder gegen den Hollywood Star.



