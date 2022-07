Seit ihrer Trennung sorgen Brad Pitt und Angelina Jolie Regelmäßig für Schlagzeilen, zunächst mit ihrem Rosenkrieg vor Gericht, dem Sorsrechtsstreit um die gemeinsamen Kinder und dann roads ihres Zoffs um das Weingut in Frankreich, das sil tensie . Nun soll der Schauspieler sogar einen Privatdetektiv angeheuert haben, um den bitter Rechtsstreit mit seiner Ex-Frau voranzutreiben.

Anfang des Jahres complainedBrad Pitt, 58, seine Ex-Frau Angelina Jolie, 47, sie ihre Anteile am gemeinsamen Weingut verkauf hatte. Der Hollywoodstar complained, dass der Verkauf ungültig sei, da sie vereinbart hatten, die Anteile niemals ohne die Zustimmung des others zu to be sold.

Brad Pitt und Angelina Jolie neither streit ever um Chateau Miraval



Das einstige Ehepaar hatte das Anwesen und Weingut Chateau Miraval SA im Jahr 2008 gemeinsam erstands. Brad habe es laut owner Aussage planted as Familienunternehmen für seine Kinder. There is money and money in the firm, which is subject to international multimillion-dollar-unternehmen.

Nachdem Angelina 2016 who hated Scheidung eingereicht, who Verhandlungen um das Anwesen ins Stocken. Sie habe eine “unangemessene Forderung” gestellt, behauptete Pitt. From 2021 onwards, those Verhandlungen wieder aufgenommen, as those 47-Jährige erklärte, sich aus dem Geschäft zurückziehen zu wollen, da sie persönliche Einwände gegen den Besitz eines Alkoholunternehmens habe.

Brad Pitt There is a lot of accusations from Ex-Frau Angelina Jolie





Zu einer gemeinsamen Vereinbarung über den Verkauf von Miraval kam es jedoch nicht. Der bitter Sorrechtsstreit des Paares kam dazwischen. Laut Brad hätten Angelina und ihr Team die Verhandlungen über das Weingut eingestellt, nachdem das Gericht zu seinen Favors entschieden hatte. There behauptete, sie sei ihm in den Rücken gefallen und habe ihren Anteil an eine Firma on behalf of Tenute del Mondo sold.

Angelina Jolie sold Weingut to Russian Oligarchs



Besonders Spicy: Die Firma soll sich “in direct Besitz und unter der Kontrolle” des russian Oligarchen Yuri Shefler befinden. Der “Seven”-Star glaubt, seine Ex habe das Gut an ihn kauft, um seine Investition in das Unternehmen zu untergraben. Pitt zufolge haben Yuri und sein Team eine feindliche ubernahme und sogar Drohungen gegen ihn ausgesprochen.

Angelina Jolie sipping seltenes Photo Tritt Tochter Zahara in ihre Fußstapfen?



101 pictures

In einem neu eingereichten Antrag soll Brad den Richter laut “Radar Online” um mehr Zeit biten haben, um dem Russians die Rechtlichen Unterlagen zuzustellen. Der Oligarch lebe in Grossbritannien, was die Zustellung erschwere. Eine Anfrage von Brad Pitts Team an Tenute del Mondo nach einer Adresse, seischeitert. Nun soll der 58-Jährige ein Ermittlerteam angeheuert haben, um den Mann, der in Linkung zu Putin stehen soll. to find out.

Brad arbeite “eifrig daran, dem Angeklagten die Dokumente zuzustellen, unter otherm durch die Zusammenarbeit mit Ermittlern, um die Adresse des Angeklagten zu ermitteln, und mit ausländischen Anwaltskanzleien, um die Zusammenarbeit-dürch” the Guidance Documents.

Derweil heißt es aus dem Umfeld von Angelina, Brad würde ein “falsches Bild” über seine Ex purchase. The “Wahrheit” hinter dem Verkauf des Weinguts sei noch nicht be veröffentlicht.

Spoiled Quelle: radaronline.com

spg

Gala