Brad Pitt is the Cover-Star of the Weltweiten August-Ausgabe des Magazins “GQ”. There is no new cover on the cover, in the dazugehörigen Fotostrecke is a new page of its own, in the Interview with the innermost Seelenleben. Und das wirkt manchmal ganz schön düster.

Brad Pitt, 58, screams as einer der Größten seiner Branche. Seit über 30 Jahren schlüpft der US-American immer wieder in neue Rolen, überrascht, begeistert, trägt ganze Filme mit seiner Präsenz, mit seiner Performance. In a new interview, that GQ-Autorin Ottessa Moshfegh gegeben hat, reports the US-star von Dämonen, who ihn immer wieder heimsuchen, von Süchten, who there hat überwinden können, und von einer Dunkelheit, who taxes seine Seele.

Brad Pitt Offenbart Signal Innerstes



“Nachdenklicher, fokussierter und mehr wie ein Künstler, als I mir ihn vorgestellt habe” – so describes Moshfegh den Mann, mit dem sie sich in the rustic Anwesen in the Hollywood Hills trifft. Brad Pitt describes the Haus seinen Zufluchtsort. “Ich habe mich hier mehr oder weniger verschanzt”, so der 58-Jährige.

You speak above everything, vor allem über ihn. Brad Pitt. “Ich befinde mich auf dem letzten Abschnitt, im letzten Semester oder Trimester. Who will there be aussehen? And wie will ich ihn gestalten?”, eröffnet der Hollywood-Star das Interview bedeutungsschwer. There is a good idea, a result of life. Viel ist ihm widerfahren, vales hat er überwunden. Das Rauchen etwa. That’s when the pandemic is over. “Ich schaffe es einfach nicht, nur eine oder Zwei am Tag zu rauchen”, gesteht er sich ehrlich ein. Auch dem Alkohol hat er abgeschworen, nachdem Angelina Jolie 2016 who hated Scheidung eingereicht. Anderthalb Jahre long visited that Anonymen Alkoholicer. “Ich hatte eine wirklich coole Männergruppe, sehr privat und ausgewählt – also war es sicher dort. Ich hatte mitbekommen, was others Leuten passionrte, whom Philip Seymour Hoffman der gefilmt wurde, während er in einer Sitzung Daschütte f. grauenhaft been.”

An others Themen arbeitet der 58-Jährige bis heute. So etwa kämpft er mit dem omnipräsenten Gefühl der Einsamkeit. “Ich habe mich in meinem Leben immer sehr allein gefühlt. Einsam, als ich aufwuchs, allein sogar hier draußen.” Daran wolle er etwas ändern, so Pitt, sich ganz conscious in eine other Richtung entwickeln. “Erst in letzter Zeit habe ich meine Freunde und meine Familie enger einbezogen. Wie heißt es so schön? Es ist ein Zitat von entweder Rilke oder Einstein. mit dem Paradox leben kann, gleichzeitig real Schmerz und real Freude zu empfinden.”

In seinem Haus in den Hills fühle er sich wohl, so sagt there, but das Stadtleben seems ihm zuzusetzen. Immer öfter fliehe er in sein Haus am Strand. Um den Ballast der großen, lauten und bunten Stadt der Engel hinter sich zu lassen. “Wenn ich rausfahre, fühle ich mich, als würde ich einen Mantel ablegen oder so.” Kehrt er dann zurück, welde die Schwere Los Angeles’ wieder auf ihm. “Sobald ich hinter Santa Barbara einbiege, fühle ich es kommen. Die Schultern ziehen sich nach oben, und ich spüre es. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was das bedeutet und wie ich damit became fertige. hilft days did not fall.”

Brad Pitt ein in sich kehrter Charakter zu sein. Und das, obwohl there von Millionen Menschen weltweit vergöttert wird. Oder valleicht auch gerade therefore.

