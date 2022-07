Brad Pitt is not the only one of the best Hollywood lovers, but one of the best men of the world. Zur Berliner Premiere seines neuen Films “Bullet Train” (Kinostart 4. August) Brad Pitt wieder mal alle Blicke auf sich – alldings aufgrund seines ausgefallenen Outfits: Der Schauspieler zeigte Modemut – und Beinfreiheit.

Brad Pitt Fashionable in Rock

Brad Pitt schlenderte lässig im knee lengthen Rock über den roten Teppich des Berliner Zoo-Palastes. Sein schönstes Accessory: seine Attitüde. Denn dem Schauspieler scheint es so gut wie long nicht mehr zu gehen.

Brad Pitt: Deshalb geht es ihm so gut

Der Grund dafur? Brad trinkt nicht mehr, auch das Rauchen hat er aufgegeben. Rückblick: Nach seiner Scheidung von Angelina Jolie cane Brad Pitt in eine tiefe Krise. Hilfe und Unterstützung fand er both Anonymen Alkoholikern. Es sei sehr befreiend gewesen, those eigenen hässlichen Seiten offenzulegen, sagte er im September 2019 gegenüber der “New York Times”.

Auch die Zeit im Lockdown hat er sich genutzt, who er während der Berliner Pressekonferenz erzählte: “Der Lockdown was brandwürdig für uns alle – mir fiel really die Decke auf den Kopf. Ich hab’ verucht kreativ zu bleiben. […] Ich habe Fertigkeiten erlernt – Restore ceramics, play guitar. Everything, was went.”

Brad Pitt neither might nor das, worauf er Lust hat

Inzwischen tritt Brad Pitt immer seltener as Schauspieler in Erscheinung. Viel lieber was allowed to work there as a film producer. Erst kürzlich sprach Brad Pitt mit dem Männermagazin “GQ” darüber, that there is im letzten Abschnitt seiner Karriere angekommen sei. But Entwarnung für Fans: Ein Abschied von der Leinwand ist das nicht – eher eine längere Pause. Brad Pitt was not allowed to play either nur nor Charaktere, auf who er wirklich Lust hat. Seine Rolle as Auftragskiller “Ladybug” in “Bullet Train” seems so ein Charakter zu sein.

“Bullet Train”: Darum Geht es in Brad Pitt’s Neuen Film

In “Bullet Train” Brad Pitt slides into die Rolle eines Auftragsmörders. Während einer neuen Mission trifft there auf einer Reise durch Japan auf other Auftragsmörder, deren Geschichten miteinander verwoben sind.

Für die Dreharbeiten zum Film traf Brad Pitt auf altbekannte Gesichter: Mit Director David Leitch hat Brad Pitt schon Ende der 1990er Jahre in “Fight Club” zulammengearbeitet. Damals war Leitch signal Stunt double. “Jetzt is there my Boss”, so Pitt.

Brad Pitt: “I love Berlin”

Brad Pitt is a confessor Berlin-Fan. Zuletzt traveled there before three years in die deutsche Hauptstadt, um mit Director Quentin Tarantino, Leonardo DiCaprio and Margot Robbie den Film “Once Upon a Time … in Hollywood” vorzustellen. Gegenüber der dpa sagte Brad Pitt, dass there zwar nie in Berlin gewohnt habe, aber sehr ort hier sei und Freunde in der Stadt hat. “I love Berlin”, so der Schauspieler.