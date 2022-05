Brad Pitt, Michael Douglas & Co.: Stars, Who Were First Mitbewohner

Heute wohnen Hollywood-Stars wie Brad Pitt (58), Michael Douglas (77) oder “Beverly Hills, 90210”-Star Jason Priestley (52) in traumhaften Luxushäusern. But before Jahrzehnten, when Ihre Karrieren began, they were not the meisten der heute berühmten Schauspieler nor mit Occasion jobs über Wasser. Viel Geld für eine eigene Wohnung blieb da nicht. Who practically, dass es in New York und Los Angeles nur so von aufstrebenden Künstlern wimmels. One of a kind damals with regard to WGs sisters and halfs for themselves with respect to film-engagements. Heute können die Stars, darunter auch Andrew Garfield (38) und Jamie Dornan (40), gemeinsam ihre Erfolge feiern und auf alte Zeiten zurückblicken. Die Freundschaften halten bis heute.

In der Galerie oben wir euch die Promi-Mitbewohner!