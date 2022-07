See what’s new Film “Bullet Train” is coming, Brad Pitt (58) landed in Berlin on 18. July. Who “bild.de” reports, soll der Schauspieler im Hotel “Soho House” nächtigen, in dem sich die Stars die Klinke in die Hand geben. Aktuelle Aufnahmen say the 58-Jährigen on the Balcony of the Academy of Art and the Star of the Zeit rundum gutzugehen. Das war zuletzt keineswegs immer so: Brad Pitt und seine Ex-Frau Angelina Jolie (47), who bereits 2016 ihre Trennung kündeten, hatten sich in der Vergaanheit immer wieder roads Sorsrechtsstreitigkeiten vor Gericht affected.

Brad Pitt poses in Lässigem Outfit Auf den Fotos ist der Schauspieler ganz as de unwiderstehliche Beau zu sehen, den vor allem seine weiblichen Fans so lieben. In einem lässigen Hoodie und mit weißem Shirt posiert der 58-Jährige gemeinsam mit Aaron Taylor-Johnson (32), Brian Tyree Henry (40) und David Leitch (46) auf dem Balkon. Gut gelaunt scherzt er mit seinen Kollegen und hat also nicht nicht vergessen, that is one cool sun glasses must-have jedes real Hollywood stars heard.

Brad Pitt plays Auftragskiller Whoever reports “sueddeutsche.de”, soll der neue Film von Brad Pitt Anfang August in those Kinos bowls. In the Actionkomödie “Bullet Train” is the Schauspieler as Auftragskiller an Bord eines japanischen Hochgeschwindigkeitszuges zu sehen. Das Problem: Im Zug befinden sich nor four weitere Killer, den Aufträge all miteinander sisammenhängen.

Zuschauer, which in itself “Bullet Train” in the Kino ansehen, can be used in a high-quality manner. Neben Brad Pitt, Aaron Taylor-Johnson und Brian Tyree Henry sind auch Sandra Bullock (57), und Michael Shannon (47) in dem ebenso humorvolen wie actiongeladenen Streifen mit dabei. The film is based on the 2010 erchienenen Roman Maria Beetle of the Japanese Authors Kōtarō Isaka (51). Directed by US-American David Leitch.

