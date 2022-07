Paul Verhoben | 27.07.2022, 17:30 PM

Brad Pitt

Brad Pitt buys himself a new house, after all that is common Weingut in Frankreich durch den Verkauf seiner Ex Angelina Jolie abtreten mustste. Das neue Anwesen is not nicht nur putzig, sondern auch historic.

Neues aus unserer Rubrik „So wohnen die Stars“. The „Once Upon a Time in Hollywood“-Darsteller has Posts zufolge stolze 40 Million Dollars (approx. 39.5 Million Euro) for the historical Anwesen “Seward” of the American scriptwriter DL James ausgegeben.

Das neue Haus stand jahrelang leather

Die Villa steht an der kalifornischen Küstenregion auf einer Klippe südlich von Gibson’s Beach zwischen Pacific Coast Highway und Ocean, und wurde 1918 im heutigen Celebrity hotspot Carmel erbaut. Das Städtchen has nur knapp 4.000 Einwohner. Das Haus stand offenbar jahrelang leather, promote the hochkarätige Schauspieler sich jetzt offenbar dazu entschloss, die horrende Summe auf den Tisch zu legen.

Anyone who sends the “Daily Mail” message, sollten Carmels Bewohner “überglücklich” darüber sein, einen weiteren Superstar unter sich zu erase.

Brad Pitts Urger mit seiner Ex

The Luxus-Anwesen wurde from Sandstein and Granit from the Region 1918 und beeindruckt mit wolbten Fenstern und einem Dach mit Mediterranean Terrakotta-Ziegeln. Pitt entschloss sich zum Kauf des historicen Hauses, nachdem er vor einigen Tagen eine juristische Auseinandersetzung gegen seine Ex-Frau Angelina Jolie lost. Diese hatte ihren Teil eines 2008 gemeinsam erstanden Weinguts sell, weigh Pitt Rechtlich vorgehen wollte.

Das Anwesen in Frankreich wurde auf einen Wert von 28.3 Millionen Dollar (27,8 Millionen Euro) estimated.

Brad Pitts Vermögen

Die Angaben um Brad Pitts Vermögen vary strongly. Der Star, der seit 1987 im Filmgeschäft ist, soll um die 267 Million Dollars schwer sein. Quellen speak auch von 300 Millionen. In der Beziehung mit Angelina Jolie soll das gemeinsame Vermögen need 400 Million Dollars.

Für Filmrolls in the 1990er and 2000er cashierte there angeblich zwischen 10 und 20 Millionen Dollar pro Rolle.

