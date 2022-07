Brad Pitt: There’s weeder! Sein Leben to Angelina Jolie

There is “sign best Leben”

Seit Jahren fechten Brad Pitt and Angelina Jolie bereits einen Rechtsstreit aus, der einfach kein Ende nehmen will. Dennoch soll der Schauspieler “unter den gegebenen Umständen” sein Leben in fullen Zügen genießen und sich auf wieder dem Dating suwenden, wie eine Quelle nun verrät.

Obwohl Brad Pitt, 58, und Angelina Jolie, 47, bereits seit three years of legal history sind, reißt der Rosenkrieg nicht ab. Der Streit um die gemeinsamen Besitztümer, darunter das Weingut Château Miraval in Frankreich, auf dem sie sich 2014 das Jawort gaben, geht stetig in eine neue Runde. Davon loves the “Fight Club”-Darsteller all things nicht beirren, who ein:e Insider:in jetzt offenbart.

Brad Pitt Macht “das Beste aus seinem Leben”



First before Kurzem begeisterte Brad Pitt dies ffentlichkeit mit seinem lässigen Auftritt at the Premiere seines neuen Films “Bullet Train” in Berlin. In a knee-length, braunen Rock schritt der Hollywoodstar am 19. Juli 2022 über den roten Teppich am Zoo Palast. It was released, laughed and laughed at one or the other Scherz mit seinen Co-Stars. Ganz klar, der Schauspieler has not lost any unbelief. Laut einer Pitt nahestehenden Quelle mache der “Ocean’s Eleven”-Darsteller “das Beste aus seinem Leben”.







So würde der 58-Jährige Regelmäßig “mit seinen jüngeren Kindern zu Abend essen, wenn sie all in LA sind”, sagt die Quelle gegenüber “People”. Brad and Angelina sind Eltern von Maddox, 20, Pax, 18, Zahara, 17, Shiloh, 16, und den 14-jährigen Zwillingen Vivienne und Knox. “Brad hat immer noch ein ziemlich gutes Verhältnis zu ihnen”, heißt es weiter.

Der Schauspieler dats wieder



Außerdem gehe er voll und ganz in seinen Leidenschaften auf, all voran natürlich der Schauspielerei. Daher sei es kein Wunder, dass der Oscarpreisträger bei der jüngsten Film premiere so gut aufgelegt war: “Es war ein großartiges Projekt für ihn, das er nach der monatelangen Covid-Sperre drehen konnte. geliebt. Er fühlt sich großartig mit dem Film.”

Neben der Arbeit am Miraval, die ihn erfülle, gehe er zudem weiteren Interessen nach. “There is architecture, there is creativity. There is best life under the gegebenen Umständen.” Daher bestehe sein Freundeskreis auch größtenteils aus Künstler:innen, mit danen there fell Zeit verringe. And who sees them in Sachen Liebe aus? “There datet, ist aber nicht in einer Ernsthaften Beziehung”, says Die Quelle mit.

