Leni Hubner † 30.05.2022, 8:00 PM

Früher war Brad Pitt ihr Beschützer, heute hat Tochter Shiloh kaum Contact zu ihm.

Teenager weld sich nicht mehr so ​​gut vor der Öffentlichkeit verstekken. Nun says itself auf TikTok, that Brad Pitt eine sehr talentierte Tochter hat, which jetzt schon Millionen begeistert.

So direction from the Öffentlichkeit raushalten, konnten Angelina Jolie (46) und Brad Pitt (58) ihre Sprösslinge nie. Dennoch haben Maddox (20), Pax (18), Zahara (17), Shiloh (16), Knox und Vivienne (both 13) aufwachsen können, ohne dass man alle Details über ihre Hobbies und Vorlieben mitbekommen hat.

Erste Schritte in die Berühmtheit

Während Maddox längst seine eigenen Wege geht und in Seoul Biochemistry studies, wenn nicht gerade Corona everything lahmlegt, zeigt sich nun, welches unglaubliche Talent in Shiloh schlummert. Auf TikTok präsentiert ein Fan Regelmäßige Tanzvideos des Teenagers und die sind wirklich beeindruckend. Here you see man auch, dass die 16-Jährige, von der man immer annahm, dass sie lieber ein Junge sein würde, nun ihre weibliche Seite auslebt.

Kirsten Dunst wird 40: Deshalb passes sie nicht nach Hollywood

Who es sich für einen Hollywoodnachwuchs gehört, invests Shiloh Jolie-Pitt natürlich nicht irgendwelche Tanzkurse an irgendeiner Schule. Take a look at the Millenium Dance Complex in Los Angeles ausbilden. The Studio was one of the first, that it is the worst of the worst. Here you will find Justin Timberlake, Usher, Pink and many other Superstars in Form.

Star-Academy mit Bodenhaftung

Trotzdem explains man immer noch sehr val Wert darauf, wirklich guten Unterricht zu geben und sich nicht nur auf der globalen Marke auszuruhen, zu der das Studio geachsen ist. Davon also benefits from Shiloh Jolie-Pitt, who außergewöhnliche Moves präsentiert und vor allen Dingen abwechslungsreiche Choreografien meistert.

More zum Thema

Sie tanzt emotional zu Bruno Mars, zeigt ungewöhnliche Körperbeherrschung zu Chris Brown, empfiehlt sich als klasische Background-Tänzerin beim Sound von Chloë, hat aber durchaus auch Potential für die Protagonistenrolle, wie sie bei Christiana Aguileras „S. Man sieht anhand der Videos auf TikTok auch deutlich die Entwicklung, die Shiloh allein im letzten halben Jahr hingelegt hat.

@shilohpitt Captions are so hard for no reason ⚡️ #shilohjoliepitt #fypシ #dance #xyzbca #aya ♬ WE (Warm Embrace) – Chris Brown

Shiloh Jolie-Pitt tritt ins Blitzlicht

Nachdem Angelina Jolie bei ihrer PR-Tour zum Blockbuster „Eternals“ im Herbt 2021 Shiloh bereits stärker in den Fokus gerückt hat, es für die Tochter nun an der Zeit zu sein, aus dem Treasures der Eltern in die erste Reihe zu treten. Obwohl ihr Verhältnis zu ihrem Vater Brad Pitt gerade nicht wirklich gut sein soll, wird er stolz auf sie sein und jeden Schritt beobachten.

Top-Stories

Laut einem Insider soll sich Shiloh Jolie-Pitt nämlich gerade gar nicht mehr bei ihrem Vater report. “Sie ruft ihn weer zurück, nor antwortet sie auf seine SMS”, reports the Ok-Magazin. Blame daran soll Angelina Jolie sein, who fell Druck auf die Kids ausübt. Gerade bei Shiloh sei ihre Anxiety gre, dass sie sich auf Brads Seite schlage, weil sie ihrem Vater sehr ähnlich sei. The best thing to do is first, wenn Shiloh volljährig ist und uber ihr Leben und ihre Kontakte selbst bestimmt.

@shilohpitt Have you guys watched the fallout it was so good 🤌🏼 #shilohjoliepitt #28DaysOfEucerin #newwatermark ♬ Santo – Christina Aguilera & Ozuna

Von TikTok after Hollywood

Bis dahin kann Brad Pitt seine Tochter nur aus der Ferne bewundern. Unter den Kommentaren ist little Hinweis zu finden, ob er ihre Tanzfortschritte auf TikTok verfolgt. Die Crowd itself begeistert jedenfalls. So were those Movements, das Feeling und der Ausdruck von Shiloh Jolie-Pitt lobed. Einige hoffen, dass sievielleicht sogar sing kann, um das Gesamtpaket perfekt zu machen. Auf jeden Fall eröffnet sich hier ein Karriereweg.

Vielleicht hat Shiloh Jolie-Pitt bald auch einen eigenen Account at TikTok. Die videos, die ein Fan postet, seem jedenfalls schon mit ihrem Einverständnis zu entstehen. Sie look deutlich in die Kamera, which is ausschließlich auf siegerichtet, sogar wenn other Kursteilnehmer mittanzen. Es is also nur eine Frage der Zeit, bis Brad Pitts Tochter ein Social-Media-Star is wird. Vielleicht sogar mehr als das: Trotz Rosenkrieg were ihr sicher both Eltern jede Hollywoodtür öffnen, wenn sie das will.