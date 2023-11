Brand Local Bandung Yang Product Product Description Jokowi and Prabowo Pakai Jacket Couple Paired by Billie Eilish

Liputan6.com, Jakarta – President Joko Widodo (Jokowi) Menghadiri Sekaligas Membuka Akara Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) 2023 Di Jakarta, Selasa, 7 November 2023 Didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Seven Mampir’s Expo Accra Tercebut, Kedunya Compaq Memkai Jaket Couple,

Potongan Mode Beraverna Monochrome Itu Merupakan Rilisan brand Local Asal Bandung, Jawa Barat, parents dressed up. Sebagaimana diketahui, genama fasien dengan specialisasi custom apparel Itu jadi sorotan aval tahun ini karena produknya dipkai penyanyi amerika serikat (AS), Billie Eilish.

Jeket kulit itu dipkai dalam dua model barbeda oleh Jokowi and prabowo, dipadukan dengan kemaja putih dan kopia hitam serasi. After seeing this, menerut ungaahan instagram line mode tercebut, pejabet lan seperti menteri perdagangan zulkifli hasan and bakal calon president ganjar pranovo ne kedapatan mengenakan busana rilisan pihaknya.

Mantan gubernur java tengah itu bakan disebut membeli tiga produk dari merek lokal tersebut. Salah satu unggahannya, dressedlikeparents manulis say, “#DLPFORPRESIDENT Three gunmen wearing @dressedlikeparents 🔥 Terima Kasih Bapak RI1 @jokowi Pak Caprese @prabowo dan Pak menteri @zul.hasan for wearing our pieces!! Very happy❤️🙌🏻#masyaaAllah #LOCALPRIDEGANGGANG,

tidak ketinggalan, brand Local itu mengomentary anggan prabowo yang memperlihatkan ia dan Jokowi memkai jaket rilisan mereka, menulis, “Won the best couple costume award this year.” Selen, for more than a year, was “unforgettable” Jokowi’s gift, and in less than a year, more than a year.