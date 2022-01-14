Bronzetti and Trevisan fly in the main draw
RESULTS
“Australian Open”
Grand Slam
Melbourne, Australia
January 17 – 30, 2022
$ 54,200,000 – concrete
MEN’S QUALIFICATIONS
First round
Andrea Vavassori (ITA) b. Ruben Bemelmans (BEL) 62 76 (8)
Tobias Kamke (GER) b. (28) Federico Gaio (ITA) 64 62
(5) Radu Albot (MDA) b. Filippo Baldi (ITA) 76 (6) 62
(7) Taro Daniel (JPN) b. Andrea Arnaboldi (ITA) 63 63
Gian Marco Moroni (ITA) b. Ramkumar Ramanathan (IND) 63 75
(29) Salvatore Caruso (ITA) b. Blaz Rola (SLO) 36 61 76 (5)
Alessandro Giannessi (ITA) b. Marc-Andrea Huesler (SUI) 64 36 63
Jason Kubler (AUS) b. Lorenzo Giustino (ITA) 36 64 60
Flavio Cobolli (ITA) b. Andrew Harris (AUS) 76 (3) 46 63
Thomas Fabbiano (ITA) b. (13) Thiago Seyboth Wild (BRA) 67 (7) 75 3-1 rit.
Vit Kopriva (CZE) b. Franco Agamenone (ITA) 46 76 (3) 63
Constant Lestienne (FRA) b. Andrea Pellegrino (ITA) 26 61 62
Second round
Ernesto Escobedo (USA) b. Andrea Vavassori (ITA) 76 (3) 64
(7) Taro Daniel (JPN) b. Gian Marco Moroni (ITA) 63 61
(29) Salvatore Caruso (ITA) b. Juan Pablo Ficovich (ARG) 75 76 (5)
Alessandro Giannessi (ITA) b. (26) Quentin Halys (FRA) 36 63 76 (10)
Flavio Cobolli (ITA) b. (19) Zdenek Kolar (CZE) 64 62
Thomas Fabbiano (ITA) b. Frederico Ferreira Silva (POR) 62 75
Qualifying round
(7) Taro Daniel (JPN) b. (29) Salvatore Caruso (ITA) 64 63
(8) Yannick Hanfmann (GER) b. Alessandro Giannessi (ITA) 76 (3) 76 (8)
(12) Tomas Martin Etcheverry (ARG) b. Flavio Cobolli (ITA) 63 62
(23) Emilio Gomez (ECU) b. Thomas Fabbiano (ITA) 75 46 63
FEMALE QUALIFICATIONS
First round
(2) Martina Trevisan (ITA) b. Irina Fetecau (ROU) 57 76 (10) 62
(19) Olga Govortsova (BLR) b. Lucrezia Stefanini (ITA) 75 46 63
Su-Jeong Jang (KOR) b. (9) Sara Errani (ITA) 64 64
(11) Harriet Dart (GBR) b. Federica Di Sarra (ITA) 64 63
Elisabetta Cocciaretto (ITA) b. Lara Arruabarrena (ESP) 60 75
(26) Lucia Bronzetti (ITA) b. Amandine Hesse (FRA) 60 62
Second round
(2) Martina Trevisan (ITA) b. Jaimee Fourlis (AUS) 62 60
(15) Nao Hibino (JPN) b. Elisabetta Cocciaretto (ITA) 62 61
(26) Lucia Bronzetti (ITA) b. Valeria Savinykh (RUS) 62 62
Qualifying round
(2) Martina Trevisan (ITA) b. (19) Olga Govortsova (BLR) 62 63
(26) Lucia Bronzetti (ITA) b. (15) Nao Hibino (JPN) 46 62 61
MEN’S QUALIFICATIONS TABLE
FEMALE QUALIFICATIONS TABLE