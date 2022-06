Brustkrebs: Who hoch ist mein Risiko?

Nicht erst, wenn nach dem 50. Geburtstag die erste Einladung zur Mammographie im Briefkasten lies, setzen sich die meisten Frauen mit dem Thema Brustkrebs auseinander. Die Tastuntersuchung der Brüste gehört schon früh dazu zum jährlichen Termin bei Gynäkologin oder Gynäkologe.

Viele Frauen sich auch Regelmäßig zu Hause nach Veränderungen ab. Manche views with best Deodorants, weil diese Krebserregende Stoffe enthalten sollen, others with alcohol. Manche Frauen sind Trägerinnen einer Genmutation, die es sehr wahrscheinlich macht, Brusttumore zu bekommen. Seit sich US-Schauspielerin Angelina Jolie for this reason both Brüste und die Eierstöcke entfernen ließ und dafür großes Medienecho, ist that fell bekannt.

Frauen mit familiärer Vorbelastung who Angelina Jolie haben die höchste Wahrscheinlichkeit, irgendwann die Diagnose Brustkrebs zu erhalten. In ihrer Familie sind bereits Frauen an Brust- oder Eierstockkrebs erkrankt – sie sind womöglich Trägerinnen eines veränderten Gens, das diese Krebsarten auslösen kann.

Welche Gene spielen bei Brustkrebs eine Rolle?

Insgesamt eleven solcher Gene können derzeit untersucht were, nicht alle erhöhen das Risiko gleichermaßen. Die höchste Gefahr entsteht durch die Gene BRCA1 und BRCA2. Frauen mit dieser Genveränderung haben ein Risiko von 50 bis 80 Prozent, im Lauf ihres Lebens an Brustkrebs zu erkranken. “Zum Vergleich: Bei einer Frau ohne genetic Vorbelastung liegt es bei zwölf Prozent”, says Dr. Joke Tio, Leitende Ärztin am Brustzentrum des Universitätsklinikums Münster.

When is it es sinnvoll, dieses Risiko durch einen Gentest abklären zu lassen?

“Zum Beispiel wenn eine Betreffe sehr jung, vor dem 36. Lebensjahr erkrankt ist oder über mehrere Generationen die gleichen Tumore auftreten”, erklärt Professor Dr. Annette Hasenburg, Direktorin der Klinik und Poliklinik für Geburtshilfe und Frauengesundheit an der Universitätsmedizin Mainz und Spezialistin für gynakologische Onkologie.

Dann ist eine ausführliche Beratung wichtig: Gab es schon Brustkrebsfälle in der Familie? And who fell – including the väterlichen Linie? Das Wissen um das genetic Risk ist wichtig, da es erblich ist, eine Mutter den Gendefekt also an ihre Tochter weitergeben kann. Auch Männer können Träger des Brustkrebs-Gens sein, es vererben und – in seltenen Fällen – selbst erkranken.

Sicherheit gibt ein Gentest bei einem niedergelassenen Humangeneticer oder an einem spezialisierten Zentrum. Geht aus diesem Test eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für eine Erkrankung hervor, sollten those concerned Frauen die intensivierte Früherkennung wahrnehmen. Dazu gehören ein Ultraschall zweimal pro Jahr, eine jährliche Magnetresonanztomographie (MRT) und ab dem 40. Lebensjahr die Mammographie alle ein bis zwei Jahre.



© W&B/Astrid Zacharias

bernimmt die Krankenkasse die Kosten für einen Gentest?

Die gesetzlichen Kassen übernehmen bei Hinweisen auf eine familiäre Vorbelastung die Kosten für den Gentest und für die intensivierte Früherkennung. Eine Brustamputation kann das Risiko zu erkranken reduce, but fell aber auch psychisch: Die Angst vor dem Krebs is getting smaller. “Es lässt sich jedoch nicht pauschal sagen, bei einem Gendefekt sei die Brustentfernung immer angeraten”, explains Tio.

Welchen Einfluss have that Hormone?

Ein sogenanntes Mammakarzinom entsteht in der Brustdrüse und kann in das tiefly lying Gewebe der Brust hineinwachsen. Auch die Dichte des Brustgewebes can einen Einfluss haben – weniger auf das Risiko zu erkranken as auf den Zeitpunkt der Diagnosis. Bei hoher Brustdichte ist in der Mammographie das weiß abgebildete Drüsengewebe kaum vom ebenfalls weiß dargestellten Tumor zu unterscheiden.

Im Lauf des Lebens changes itself that Brust, es bildet sich mehr Fettgewebe. Dieses ist durchlässig für die Röntgenstrahlen, eine Veränderung lässt sich besser acknowledge. Eine hohe Brustdichte kann dazu führen, dass Tumore mittels Mammographie first entdeckt in fortgeschrittenem Stadium. Deshalb gehört häufig auch ein Ultraschall zur Untersuchung, um Auffälligkeiten frühzeitig festzustellen.

Brustkrebs wächst hormonabhängig. Das heißt, vor allem das weibliche Hormon Östrogen cann das Wachstum von Tumorzellen anregen. “Daher wird auch diskutiert, ob eine frühe erste Periode und ein später Beginn der Wechseljahre, also one längere Östrogen-Produktion, einen Einfluss haben”, says Annette Hasenburg. “Das Risiko rises, aber nur small.” Schwangerschaften und das Stillen senken es dagegen.

Viele Frauen nehmen im Lauf ihres Lebens Hormone, vor allem zur Verhütung oder zur Behandlung von Wechseljahresbeschwerden. Immer mehr sehen dies critical und wollen darauf views – also roads of the Krebsrisks. Here muss man unterscheiden: Für die hormonelle Verhütung, die Antibabypille, konnte bislang kein Zusammenhang mit einem Brustkrebsrisiko were gefunded. Dagegen reduziert die Pille das Risiko für Gebärmutter- oder Eierstockkrebs. Dies gilt all things nur für Kombi-Präparate, nicht für other hormonelle Verhütungsmittel wie die Hormonspirale oder den Vaginalring.

Invest ist that erhöhte Brustkrebsrisiko für die Einnahme einer Hormonersatztherapie zur Behandlung von Hitzewallungen in the Wechseljahren. Das Risiko rises, je länger und je höher dosiert eine Frau who nimmt Hormone. Empfohlen wird eine möglichst nidrige Dosis über maximal fünf Jahre.

„Bei einer Einnahmedauer von fünf Jahren erhöht sich das Risiko etwa 1,2- bis 1,4-fach, das bedeutet: Ohne Hormoneinnahme erkranken beispielsweise im Alter zwischen 50 und 55 circa 12 von 1000 Frauen, mit Hormontherapie 16 ist 1000. a small risk,” says Dr. Susanne Weg-Remers, Leiterin des Krebs-informationsdienstes am Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg. Abschließend erwiesen ist der Einfluss der Hormone auf den Brustkrebs nicht. “Es ist weiterhin unklar, ob die Therapie den Brustkrebs auslöst oder einen bereits bestehenden Krebs sozusagen füttert”, Erklärt Joke Tio.



dr. Joke Tio is leitende Ärztin am Brustzentrum des Universitätsklinikums Münster © W&B/Felix Hüffelmann

Da Brustkrebs oft hormonabhängig ist, könnte es sein, dass er durch die Gabe von Hormonen faster wächst. Wissenschaftliche Nachweise dafür fehlen allerdings. „Aufgrund dieser Datenlage wägen wir gut ab, when die Hormonersatztherapie zum Einsatz comes. Bei ausgeprägten Wechseljahresbeschwerden hilft sie sehr gut”, sagt Tio und betont: “Absolut wichtig ist, während der Behandlung die Brust Regelmäßig zu kontrollieren.”

Alcohol and Movement Mangel erhöhen Risk

Gerade was told Brustkrebs, never cursier nor Mythen, die verunsichern, aber längst widerlegt sind. Etwa dass Aluminiumsalze oder Konservierungsstoffe (Parabene) in Deodorants die Krankheit auslösen. “Dafür gibt es little überzeugenden Belege und man muss sich keine Sorgen machen, wenn man ein Deo mit Aluminiumsalzen usezt hat”, says Susanne Weg-Remers. Auch für die Parabene konnte kein Risiko nachgewiesen were.

Sehr wohl erwiesen, aber längst nicht so bekannt, ist der Einfluss von Alkohol und Bewegungsmangel auf das Brustkrebsriskiko. Das gilt vor allem für Alkohol: With jedem Glas Wein oder Bier steigt die Gefahr, auch schon beiringen Mixing. Studien gehen davon aus, dass Alcohol sogar für 7 von 100 Brustkrebserkrankungen bei Frauen in Deutschland verantwortlich ist. Das enthaltene Ethanol sowie das Abbauprodukt Azetaldehyd können Krebs auslösen, indem sie das Erbgut schädigen und Reparaturmechanical stören.

„Im Hinblick auf Tumorerkrankungen sollte man auf Alkohol möglichst vistas“, says Weg-Remers. Entscheidend sei, gewisse Mixing nicht zu überschreiten, das heißt für Frauen: maximal ein Achtelliter Wein oder 0.3 Liter Beer pro Tag und mindestens three Abstinenztage pro Woche. The least risky hat, we gar keinen Alcohol trinkt.

Nor besser: auf Alkohol zu verzichten und Sport zu treiben. Vielen Menschen are not aware of who is important of their own Lebensstil für das Krebsriskiko. „Overweight after the Wechseljahren in Combination mit Alkohol rears das Brustkrebsrisiko“, says Weg-Remers. Viel Bewegung, Rauchstopp und der Verzicht auf Alkohol können es senken.



Risk of alcohol: Krebsfälle bei Frauen, die auf Alkohol zurückzuführen sind © W&B/Astrid Zacharias

Das Körperweight ist dabei ein wichtiger Faktor. “Wir sehen, dass mit dem Weight gerade bei Frauen nach der Menopause das Krebsrisiko deutlich ansteigt”, says Annette Hasenburg. „Wir sehen aber auch, dass körperliche Aktivität die Wahrscheinlichkeit einer Erkrankung oder das Wiederauftreten eines Tumors deutlich reduzieren kann.“ Ab heute Diät halten für a slight risk? Nein – genügend Bewegung und eine ausweege Ernährung brächten Vallen, says Hasenburg: „Das great Potenzial, das Risiko zu senken, lies in einer gesunden Lebensweise.“