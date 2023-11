CS 2 z kolejną updated

Ostatnimi czasy Counter-Strike 2 otrzymuje aktualizacje stosunkowo często. To do this you will be able to solve any problem that may arise. Część z nich dotyczyła m.in. sub-ticka, czyli nowego podejścia Valve, eliminaującego w theories sprawę tickrate’u serwera. This is not a lover of many stories, but also of the best possible arguments. Lepiej powinno być też pod względem dźwięków. You will be able to update the information you need to know more about the results. Dotychczas dźwięki potrafiły być mylące, dając nam mylne wrażenie na temat distansu wystrzału lub skoku oponenta. Teraz a wszystko pero przebiegać sprawniej. Ale czy będzie? Pozostaje uruchomić na Steamie pozycję “Counter-Strike 2” in the same place.

New updated descriptions for Counter-Strike 2:

Rozgrywka

Graphics and information in each subtick, so you can read all the details about Lufy, then you will find the next page

Losowe liczby użyte dla rozrzutu strzału będą teraz domyślnie synchronizowane pomiędzy klientami i serwerami. Dzięki fears that the lady may kulach będą lepiej odpowiadać trajektoriom określonym przez serwer. Uwaga: synchrozrzutu działa na oficjalnych serwerach Valve od 14 października

naprawiono błąd, w wyniku którego naciskanie przycisku poruszania się od razu po skoku skutkowało nierówną wysokością skoku

Matchmaker

czteroosobowe ekipy mogą teraz wchodzić do kolejki w trybie Premier

Thanks only for honey that is immune to sugar or sugar, but it is better to eat honey.

dostosowano algorytm przywracania ratingu CS po okresie nieaktywności w trybie Premier

Dźwięk

zredukowano maksymalną odległość słyszalności odgłosu odbicia się granatu

poprawiono jakość filter okluzji

The problem arises, where the information is given, the information will be available, so that the information can be given to the user

Obniżono poziom dźwięku brażeń od headshot bez hełmu z punktu widzenia ofiary, por dostosować go do poziomu głośności innych dźwięków headshotów

zmieniono dźwięk lądowania po skoku, por miał on tę samą maksymalną odległość słyszalności, jak odgłosy kroków

zmieniono krzywą zanikania dźwięku lądowania po skoku, by lepiej oddać odległość

poprawiono efekty gaszenia Mołotowa, por brzmiały lepiej, gdy wiele z nich odtwarzanych jest jednocześnie

przywrócono dźwięk iskry, gdy dojdzie do przerwania rozbrajania bomby z powodu obracania się Grace

naprawiono błąd, gdy jęk śmierci rywala na krótkim distansie mógł być pomylony z dźwiękiem płynącym od atakującego

If the M4A1-S is loaded with the M4A1-S, it cannot be turned on or off.

mapy

Mirage naprawiono przenikanie na ławce w palacu Obniżono wysokość skrzyni na BS-ie, por odpowiadała tej z CS:GO



Effectiveness

poprawiono działanie efektów krwi na krótkim distansie

poprawiono widoczność światła bomby z perspektywy tyłu bomby

zmniejszono błysk z Lufy podczas szybkiej zmiany z Celowania przez lunetę

Zmniejszono siłę efektu HUD-a serii zabójstw a little more eliminacjach

CSTV

Dodano opcję “tv_record_immediate” do kontroli tego, kiedy plik demo zacznie rejestrować zawartość. If you want to download TV_record to the server, click on it. If you want to change TV_delay, check TV_delay

The CSTV page is now available for viewing. Wymaga to opcji “tv_record_immediate 1” and wpisania “tv_record” with moment, gdy nagrywanie powinno się rozpocząć

Różne