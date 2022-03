Covid: 1,989 cases, 1,444 recovered. Slight drop in test rate

There are 1,989 new cases of Covid-19 in Umbria recorded in the last 24 hours. The update is at 10.01 on Saturday 19 March. The data relates to 10,593 swabs examined – 2,446 molecular swabs (total 1,562,855) and 8,147 antigenic swabs (total 2,314,510) – for a positive percentage equal to 18.77% (Friday 18 March it was 20, 04%). The recoveries found in the same period were 1,444 (total 190,990). There are no further deaths of people positive for the virus, for a total that remains of 1,772. Based on these numbers, the current virus positives in Umbria are 20,843 (+545). Since the start of the pandemic, 213,605 positivity (+1,989) have been reported.

SPECIAL COVID – UMBRIAON

The hospitalizations

On the morning of Saturday 19 March, 190 (+11) people with the virus admitted to Umbrian hospitals, 6 (+3) of whom in intensive care. Thus the individual hospitals: Perugia 61 hospitalizations (+2), of which 2 (+2) in intensive care; Terni 53 hospitalizations (+9) of which 4 (+1) in intensive care; Foligno 36 hospitalizations (unchanged), none in intensive care; Città di Castello 16 admissions (unchanged), none in intensive care; Branca 15 admissions (unchanged), none in intensive care; Pantalla 9 admissions (unchanged), none in intensive care. In default, there are 20,653 people (+534).

The new cases

The 1,989 new cases recorded in Umbria in the last 24 hours are attributed by the Region to the municipalities of Acquasparta (14), Allerona (5), Alviano (2), Amelia (31), Arrone (3), Assisi (66), Attigliano (4), Avigliano Umbro (6), Baschi (6), Bastia Umbra (48), Bettona (16), Bevagna (2), Calvi dell’Umbria (1), Campello sul Clitunno (2), Cannara (7) , Cascia (4), Castel Ritaldi (13), Castel Viscardo (9), Castiglione del Lago (34), Cerreto di Spoleto (4), Citerna (1), Città della Pieve (10), Città di Castello (72) , Collazzone (7), Corciano (58), Costacciaro (3), Deruta (20), Fabro (12), Ferentillo (5), Ficulle (3), Foligno (130), Fossato di Vico (1), Fratta Todina (4), outside the region (86), Giano dell’Umbria (4), Giove (6), Gualdo Cattaneo (13), Gualdo Tadino (28), Guardea (6), Gubbio (56), Lugnano in Teverina (3 ), Magione (40), Marsciano (41), Massa Martana (4), Monte Castello di Vibio (1), Monte Santa Maria Tiberina (2), Montecastrilli (15), Montecchio (3), Montefalco (14), Montegabbio ne (4), Monteleone d’Orvieto (3), Monteleone di Spoleto (1), Montone (1), Narni (43), Nocera Umbra (14), Norcia (11), Orvieto (52), Otricoli (9) , Paciano (3), Panicale (18), Passignano sul Trasimeno (11), Penna in Teverina (5), Perugia (304), Piegaro (7), Pietralunga (2), Porano (3), Preci (2), San Gemini (9), San Giustino (14), San Venanzo (7), Sant’Anatolia di Narco (1), Scheggia and Pascelupo (2), Scheggino (2), Sellano (1), Sigillo (4), Spello (14), Spoleto (101), Stroncone (9), Terni (244), Todi (37), Torgiano (20), Trevi (20), Tuoro sul Trasimeno (11), Umbertide (38), Valfabbrica (5) , Vallo di Nera (1) and Valtopina (1).

The healings

The 1,444 healings found in Umbria in the last 24 hours are instead attributed to the municipalities of Acquasparta (4), Allerona (6), Alviano (3), Amelia (21), Arrone (3), Assisi (51), Attigliano (2 ), Avigliano Umbro (2), Baschi (4), Bastia Umbra (37), Bettona (7), Bevagna (2), Calvi dell’Umbria (1), Campello sul Clitunno (3), Cannara (5), Cascia (4), Castel Giorgio (3), Castel Ritaldi (6), Castel Viscardo (5), Castiglione del Lago (21), Citerna (6), Città della Pieve (18), Città di Castello (72), Collazzone ( 8), Corciano (28), Costacciaro (1), Deruta (21), Fabro (9), Ferentillo (4), Ficulle (3), Foligno (92), Fossato di Vico (5), Fratta Todina (2) , outside the region (60), Giano dell’Umbria (4), Giove (7), Gualdo Cattaneo (5), Gualdo Tadino (29), Guardea (1), Gubbio (70), Magione (19), Marsciano (28 ), Massa Martana (4), Monte Castello di Vibio (2), Monte Santa Maria Tiberina (3), Montecastrilli (5), Montecchio (3), Montefalco (15), Montone (1), Narni (38), Nocera Umbra (8), Norcia ( 21), Orvieto (33), Otricoli (6), Paciano (1), Panicale (15), Parrano (1), Passignano sul Trasimeno (13), Penna in Teverina (2), Perugia (190), Piegaro (7 ), Pietralunga (3), Porano (7), Preci (2), San Gemini (4), San Giustino (24), San Venanzo (5), Scheggino (1), Sigillo (5), Spello (15), Spoleto (94), Stroncone (7), Terni (150), Todi (32), Torgiano (10), Trevi (10), Tuoro sul Trasimeno (1), Umbertide (17), Valfabbrica (3) and Vallo di Nera (4).

Current cases

The 20,843 current cases of Covid-19 in Umbria, at 10.01 on Saturday 19 March, are attributed as follows by the Region: Perugia 3.455, Terni 2.232, Foligno 1.293, Spoleto 1.185, outside the region 1.119, Città di Castello 848, Gubbio 769, Assisi 735, Bastia Umbra 512, Corciano 504, Narni 490, Orvieto 489, Magione 432, Todi 395, Marsciano 356, Castiglione del Lago 346, Umbertide 324, Amelia 275, Deruta 265, Gualdo Tadino 229, Trevi 212, Spello 208, Torgiano 205 , San Giustino 203, Città della Pieve 191, Montefalco 166, Nocera Umbra 150, Panicale 147, Gualdo Cattaneo 138, Montecastrilli 130, Passignano sul Trasimeno 125, Norcia 114, San Gemini 111, Stroncone 102, Bettona 101, Bevagna 93, Tuoro sul Trasimeno 92, Citerna 83, Acquasparta 81, Cannara 79, Castel Viscardo 78, Massa Martana 76, Collazzone 74, Fabro and Campello sul Clitunno 71, San Venanzo 67, Avigliano Umbro 66, Baschi 63, Castel Ritaldi 62, Valfabbrica 61, Allerona 58 , Giove 57, Cascia 56, Giano dell’Umbria 55, Otricoli 53, Piegaro 48, A lviano 44, Fossato di Vico and Attigliano 43, Sigillo and Castel Giorgio 42, Fratta Todina 41, Guardea 40, Porano 39, Monte Castello di Vibio 37, Costacciaro 34, Arrone 33, Ficulle 32, Montefranco 29, Penna in Teverina 27, Paciano and Ferentillo 25, Monteleone d’Orvieto 22, Pietralunga and Montecchio 21, Montegabbione 20, Lugnano in Teverina 19, Montone and Calvi dell’Umbria 18, Scheggia and Pascelupo and Preci 16, Sellano 15, Valtopina and Cerreto di Spoleto 14, Lisciano Niccone 10, Parrano and Monte Santa Maria Tiberina 8, Vallo di Nera, Scheggino and Sant’Anatolia di Narco 7, Monteleone di Spoleto 5, Polino 1. The only Umbrian ‘free’ municipality is Poggiodomo.

‘He runs’ to the doctor to anticipate the exit test from Covid: a 65-year-old denounced