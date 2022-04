Cuba reports 603 new cases of COVID-19, one deceased and 584 medical discharges

At the close of this Saturday, April 9, 6,889 patients are admitted, 4,067 suspects, 52 under surveillance and 2,770 confirmed active.

For COVID-19, 10,589 samples were taken for surveillance on the day, with 603 being positive. The country has accumulated 13,554,750 samples taken and 1,096,837 positive.

Of the 1,096,837 patients diagnosed with the disease, 2770 remain hospitalized, 2737 of them with stable clinical evolution. There are 8,518 deaths (one in the day), lethality of 0.78% vs 1.25% in the world and 1.79% in the Americas; two evacuated, 57 returned to their countries, on the day there were 584 discharges, accumulated 1,085,490 (99.0%) recovered patients.

33 confirmed patients are treated in intensive care, eight of them critical and 25 serious.

Of the total cases (603): 578 were contacts of confirmed cases; five with a source of infection abroad; 20 with no specified source of infection. Of the 603 diagnosed cases, 340 were female and 263 male.

5.1% (31) of the 603 positive cases were asymptomatic, accumulating 146,400, which represents 13.3% of those confirmed to date.

The 603 diagnosed cases belong to the age groups: under 20 years old (218), 20 to 39 years old (134), 40 to 59 years old (110), 60 and over (141).

Residence by province and municipality of confirmed cases:

Pinar del Rio: 34 cases

Southern Consolation: 3 (contacts of confirmed cases).

Guane: 1 (confirmed case contact).

La Palma: 1 (confirmed case contact).

Los Palacios: 7 (contacts of confirmed cases).

Pinar del Río: 10 (contacts of confirmed cases).

San Juan and Martínez: 1 (confirmed case contact).

San Luis: 2 (contacts of confirmed cases).

Sandino: 8 (contacts of confirmed cases).

Viñales: 1 (confirmed case contact).

Artemis: 30 cases

Alquízar: 1 (confirmed case contact).

Artemisa: 2 (contacts of confirmed cases).

Bahía Honda: 4 (contacts of confirmed cases).

Bauta: 3 (contacts of confirmed cases).

Caimito: 2 (contacts of confirmed cases).

Candelaria: 2 (contacts of confirmed cases).

Guanajay: 2 (contacts of confirmed cases).

Güira de Melena: 2 (1 contact of a confirmed case and 1 without a specified source of infection).

Mariel: 2 (contacts of confirmed cases).

San Antonio de los Baños: 2 (contacts of confirmed cases).

San Cristóbal: 8 (contacts of confirmed cases).

Havana: 65 cases

Arroyo Naranjo: 5 (contacts of confirmed cases).

Boyeros: 7 (contacts of confirmed cases).

Centro Habana: 1 (confirmed case contact).

Cerro: 4 (contacts of confirmed cases).

Cotorro: 6 (contacts of confirmed cases).

October 10: 6 (contacts of confirmed cases).

Guanabacoa: 2 (contacts of confirmed cases).

Eastern Havana: 8 (contacts of confirmed cases).

Old Havana: 1 (confirmed case contact).

La Lisa: 7 (contacts of confirmed cases).

Marianao: 9 (contacts of confirmed cases).

Beach: 3 (contacts of confirmed cases).

Revolution Square: 2 (contacts of confirmed cases).

Rule: 3 (contacts of confirmed cases).

San Miguel del Padrón: 1 (confirmed case contact).

Mayabeque: 84 cases

Batabanó: 8 (contacts of confirmed cases).

Bejucal: 14 (contacts of confirmed cases).

Güines: 12 (10 contacts of confirmed cases and 2 without a specified source of infection).

Early morning: 1 (confirmed case contact).

Melena Del Sur: 2 (contacts of confirmed cases).

Nueva Paz: 17 (contacts of confirmed cases).

Quivicán: 3 (contacts of confirmed cases).

San José de Las Lajas: 6 (contacts of confirmed cases).

San Nicolás de Bari: 11 (contacts of confirmed cases).

Santa Cruz del Norte: 10 (contacts of confirmed cases).

Massacres: 29 cases

Cárdenas: 4 (3 contacts of confirmed cases and 1 imported).

Colón: 4 (contacts of confirmed cases).

Jagüey Grande: 1 (confirmed case contact).

Los Arabos: 1 (confirmed case contact).

Martí: 2 (contacts of confirmed cases).

Matanzas: 13 (12 contacts of confirmed cases and 1 imported).

Perico: 3 (contacts of confirmed cases).

Unión De Reyes: 1 (confirmed case contact).

Cienfuegos: 31 cases

Abreus: 4 (contacts of confirmed cases).

Passenger Aguada: 1 (confirmed case contact).

Cienfuegos: 15 (contacts of confirmed cases).

Crosses: 2 (contacts of confirmed cases).

Cumanayagua: 6 (contacts of confirmed cases).

Lajas: 1 (confirmed case contact).

Palmira: 2 (contacts of confirmed cases).

Villa Clara: 30 cases

Caibarien: 1 (imported).

Camajuaní: 2 (contacts of confirmed cases).

Manicaragua: 1 (confirmed case contact).

Placetas: 2 (contacts of confirmed cases).

Ranchuelo: 3 (contacts of confirmed cases).

Remedies: 2 (contacts of confirmed cases).

Sagua la Grande: 2 (contacts of confirmed cases).

Santa Clara: 17 (contacts of confirmed cases).

Sancti Spiritus: 26 cases

Cabaiguán: 6 (contacts of confirmed cases).

Development: 6 (contacts of confirmed cases).

Sancti Spíritus: 5 (4 contacts of confirmed cases and 1 without a specified source of infection).

Trinidad: 5 (contacts of confirmed cases).

Yaguajay: 4 (3 contacts of confirmed cases and 1 without a specified source of infection).

Ciego de Avila: 73 cases

Baraguá: 9 (contacts of confirmed cases).

Bolivia: 12 (contacts of confirmed cases).

Chambas: 5 (contacts of confirmed cases).

Ciego de Ávila: 17 (contacts of confirmed cases).

Ciro Redondo: 6 (contacts of confirmed cases).

Majagua: 4 (contacts of confirmed cases).

Morón: 8 (contacts of confirmed cases).

January 1: 7 (contacts of confirmed cases).

Venezuela: 5 (contacts of confirmed cases).

Camaguey: 94 cases

Camagüey: 52 (contacts of confirmed cases).

Céspedes: 1 (confirmed case contact).

Florida: 4 (contacts of confirmed cases).

Guáimaro: 1 (confirmed case contact).

Jimaguayú: 2 (contacts of confirmed cases).

Mines: 7 (contacts of confirmed cases).

Najasa: 7 (contacts of confirmed cases).

Nuevitas: 8 (7 contacts of confirmed cases and 1 imported).

Santa Cruz del Sur: 2 (contacts of confirmed cases).

Sibanicú: 8 (contacts of confirmed cases).

Sierra de Cubitas: 1 (confirmed case contact).

Slopes: 1 (confirmed case contact).

Las Tunas: 35 cases

Amancio: 2 (contacts of confirmed cases).

Colombia: 4 (contacts of confirmed cases).

Jesús Menéndez: 2 (contacts of confirmed cases).

Jobabo: 2 (contacts of confirmed cases).

Las Tunas: 14 (contacts of confirmed cases).

Majibacoa: 1 (confirmed case contact).

Manatee: 6 (contacts of confirmed cases).

Puerto Padre: 4 (contacts of confirmed cases).

Granma: 14 cases

Bartolomé Masó: 2 (contacts of confirmed cases).

Bayamo: 7 (contacts of confirmed cases).

Cauto Cristo: 3 (contacts of confirmed cases).

Manzanillo: 1 (confirmed case contact).

Río Cauto: 1 (confirmed case contact).

Holguin: 24 cases

Báguanos: 2 (contacts of confirmed cases).

Cacocum: 4 (contacts of confirmed cases).

Gibara: 3 (contacts of confirmed cases).

Holguín: 11 (9 contacts of confirmed cases and 2 without a specified source of infection).

Moa: 1 (confirmed case contact).

Rafael Freyre: 3 (contacts of confirmed cases).

Santiago de Cuba: 14 cases

Guamá: 1 (no specified source of infection).

II Front: 1 (confirmed case contact).

Palma Soriano: 2 (1 confirmed case contact and 1 without a specified source of infection).

Santiago de Cuba: 9 (3 contacts of confirmed cases and 6 without a specified source of infection).

Songo La Maya: 1 (imported).

Guantanamo: 10 cases

Baracoa: 2 (contacts of confirmed cases).

El Salvador: 1 (confirmed case contact).

Guantánamo: 1 (confirmed case contact).

Imías: 3 (1 contact of a confirmed case and 2 without a specified source of infection).

Maisí: 1 (confirmed case contact).

Manuel Tames: 1 (confirmed case contact).

Yateras: 1 (no specified source of infection).

Isle of Youth Special Municipality: 10 (8 contacts of confirmed cases and 2 without a specified source of infection).

On the day it was reported a deceased patient. We deeply regret what happened and convey our condolences to his family and friends.

Residence by province of the deceased patient

Deceased by age group

Between 80 and 89 years: 1 deceased

Distribution by sex

Main comorbidities

Senile dementia

Mellitus diabetes

Arterial hypertension

inveterate smoker

Until April 9, 192 countries and 41 territories with cases of COVID-19 were reported in the world, rising to 497,939,413 the number of confirmed (+ 975,544) compared to the previous report with 58,164,836 active cases and 6,200,054 deaths (+ 2,920) for a lethality of 1.25% (=).

In the region of the Americas, 153,382,620 confirmed cases (+94,437) are reported, 30.8% of the total cases reported in the world, with 16,928,878 active cases and 2,738,603 deaths (+915) for a lethality of 1.79% (=).

