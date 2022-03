Cuba reports 613 new cases of COVID-19 and no deaths

At the close of this Friday, March 11, Cuba reported 613 new cases of COVID-19 and no deaths. 570 medical discharges were registered and there are 2,470 active cases, reported the Ministry of Public Health (Minsap) in its daily part.

At the end of the day on Friday they were admitted 7,331 patients: 4,833 suspected, 28 under surveillance and 2,470 confirmed (active cases).

Of the 2,470 active cases, 2 456 maintain a stable clinical evolution. In intensive care, 14 patients are treated: five critical and nine seriously ill.

11,442 samples were processed, of which 613 were positive. The country accumulates 13,218,646 samples carried out and 1,076,229 positive.

Of the total cases (613):

596 were contacts of confirmed cases.

Eight have a source of infection abroad.

Nine have no specified source of infection.

362 correspond to the female sex and 251 to the male sex.

23 (3.8%) were asymptomatic at diagnosis. 145,432 people accumulate with this situation, 13.5% of those confirmed to date.

By age groups: under 20 years old (168), from 20 to 39 years old (161), from 40 to 59 years old (169), from 60 and over (115).

Cuba accumulates 8,503 deaths from COVID-19 (none this friday), for a lethality of 0.79% (1.33% in the world and 1.79% in the Americas); two evacuated and 57 returned to their countries.

This Friday 570 registrations were registered. To date, 1,065,197 patients (99%) have recovered.

Residence of confirmed cases by province and municipality

Pinar del Rio: 13 cases

Los Palacios: 2 (contacts of confirmed cases).

Mantua: 6 (contacts of confirmed cases).

Pinar de Río: 5 (contacts of confirmed cases).

Artemis: 9 cases

Alquízar: 1 (confirmed case contact).

Bauta: 1 (confirmed case contact).

Caimito: 1 (confirmed case contact).

Güira de Melena: 2 (contacts of confirmed cases).

Mariel: 1 (confirmed case contact).

San Antonio de Los Baños: 1 (confirmed case contact).

San Cristóbal: 2 (contacts of confirmed cases).

Havana: 19 cases

Arroyo Naranjo: 6 (contacts of confirmed cases).

Boyeros: 1 (confirmed case contact).

Centro Habana: 1 (confirmed case contact).

October 10: 1 (confirmed case contact).

Eastern Havana: 2 (contacts of confirmed cases).

La Lisa: 2 (contacts of confirmed cases).

Beach: 2 (contacts of confirmed cases).

Revolution Square: 2 (1 confirmed case contact and 1 imported).

San Miguel del Padrón: 2 (imported).

Mayabeque: 39 cases

Güines: 6 (contacts of confirmed cases).

Jaruco: 2 (contacts of confirmed cases).

Early morning: 6 (contacts of confirmed cases).

Southern Melena: 3 (contacts of confirmed cases).

Nueva Paz: 10 (contacts of confirmed cases).

Quivicán: 1 (confirmed case contact).

San José de Las Lajas: 2 (contacts of confirmed cases).

San Nicolás de Bari: 2 (contacts of confirmed cases).

Santa Cruz: 7 (contacts of confirmed cases).

Massacres: 62 cases

Calimete: 1 (confirmed case contact).

Cárdenas: 10 (contacts of confirmed cases).

Ciénaga de Zapata: 4 (contacts of confirmed cases).

Colón: 2 (contacts of confirmed cases).

Jagüey Grande: 5 (contacts of confirmed cases).

Lemon grove: 1 (confirmed case contact).

Los Arabos: 1 (confirmed case contact).

Martí: 5 (contacts of confirmed cases).

Matanzas: 27 (contacts of confirmed cases).

Perico: 1 (confirmed case contact).

Unión de Reyes: 5 (contacts of confirmed cases).

Cienfuegos: 34 cases

Passenger Aguada: 8 (contacts of confirmed cases).

Cienfuegos: 20 (contacts of confirmed cases).

Crosses: 2 (contacts of confirmed cases).

Palmira: 2 (contacts of confirmed cases).

Rhodes: 2 (contacts of confirmed cases).

Villa Clara: 13 cases

Cifuentes: 2 (contacts of confirmed cases).

Corralillo: 2 (contacts of confirmed cases).

Placetas: 1 (confirmed case contact).

Santa Clara: 6 (contacts of confirmed cases).

Santo Domingo: 2 (contacts of confirmed cases).

Sancti Spiritus: 96 cases

Cabaiguán: 7 (contacts of confirmed cases).

Development: 9 (contacts of confirmed cases).

Jatibonico: 4 (contacts of confirmed cases).

Sancti Spíritus: 59 (contacts of confirmed cases).

Taguasco: 5 (contacts of confirmed cases).

Trinidad: 9 (contacts of confirmed cases).

Yaguajay: 3 (contacts of confirmed cases).

Ciego de Avila: 67 cases

Baraguá: 10 (contacts of confirmed cases).

Chambas: 3 (contacts of confirmed cases).

Ciego de Ávila: 25 (contacts of confirmed cases).

Ciro Redondo: 3 (contacts of confirmed cases).

Florence: 3 (contacts of confirmed cases).

Majagua: 4 (contacts of confirmed cases).

Morón: 12 (contacts of confirmed cases).

January 1: 2 (contacts of confirmed cases).

Venezuela: 5 (contacts of confirmed cases).

Camaguey: 23 cases

Camagüey: 13 (contacts of confirmed cases).

Guáimaro: 3 (contacts of confirmed cases).

Jimaguayú: 1 (confirmed case contact).

Mines: 2 (contacts of confirmed cases).

Najasa: 2 (contacts of confirmed cases).

Santa Cruz del Sur: 1 (confirmed case contact).

Sibanicú: 1 (confirmed case contact).

Las Tunas: 56 cases

Jesús Menéndez: 2 (contacts of confirmed cases).

Jobabo: 2 (contacts of confirmed cases).

Las Tunas: 36 (contacts of confirmed cases).

Majibacoa: 1 (confirmed case contact).

Manatee: 4 (contacts of confirmed cases).

Puerto Padre: 11 (contacts of confirmed cases).

Granma: 26 cases

Bartolomé Masó: 3 (contacts of confirmed cases).

Bayamo: 9 (contacts of confirmed cases).

Ox Top: 2 (contacts of confirmed cases).

Manzanillo: 7 (contacts of confirmed cases).

Niquero: 4 (contacts of confirmed cases).

Yara: 1 (confirmed case contact).

Holguin: 90 cases

Báguanos: 8 (contacts of confirmed cases).

Banes: 1 (confirmed case contact).

Calixto García: 10 (contacts of confirmed cases).

Cueto: 14 (contacts of confirmed cases).

Holguín: 25 (24 contacts of confirmed cases and 1 imported).

Mayarí: 1 (confirmed case contact).

Moa: 4 (contacts of confirmed cases).

Rafael Freyre: 4 (3 contacts of confirmed cases and 1 imported).

Sagua de Tánamo: 1 (confirmed case contact).

Urbano Noris: 13 (contacts of confirmed cases).

Cacocúm: 9 (contacts of confirmed cases).

Santiago de Cuba: 42 cases

Boatswain: 14 (12 contacts of confirmed cases and 2 without a specified source of infection).

Second Front: 2 contacts of confirmed cases).

Third Front: 1 (no specified source of infection).

Nick: 5 contacts of confirmed cases).

Palma Soriano: 1 (no specified source of infection).

San Luis: 7 contacts of confirmed cases).

Santiago de Cuba: 10 (8 contacts of confirmed cases and 2 without a specified source of infection).

Songo la Maya: 2 (1 confirmed case contact and 1 without a specified source of infection).

Guantanamo: 24 cases