Davis Cup Finals: Serbia b. Kazakhstan 2-1. Novak Djokovic decisive. The Serbs reach the semifinals

Davis Cup results

Serbia managed to reassemble Kazakhstan and, thanks to the victory in the decisive double, reaches the Croatia in the Davis Cup semifinals. The Balkan selection was carried by Novak Djokovic, both in singular and in the company of Nikola Cacic.

After the first Kazakh point signed by Mikhaïl Kukushkin (who overcame Miomir Kecmanovic in three sets), the number one of the ATP rankings easily folded Alexander Bublik (6-3 6-4) putting the challenge back in equality. Nole then completed the job by winning doubles with his compatriot against Andrey Golubev and Aleksandr Nedovyesov.

Quarter finals

Wednesday 01 December (4.00 pm)

Madrid: Serbia – Kazakhstan 2-1

16:00 Kecmanovic M. (Srb) – Kukushkin M. (Kaz)

17:30 Djokovic N. (Srb) – Bublik A. (Kaz)

19:00 Cacic N./Djokovic N. – Golubev A./Nedovyesov A.