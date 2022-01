debut for Sinner, Mager challenges Rublev

RESULTS

“Australian Open”

Grand Slam

Melbourne, Australia

January 17 – 30, 2022

$ 54,200,000 – concrete

MALE SINGULAR

First round

Miomir Kecmanovic (SRB) b. (LL) Salvatore Caruso (ITA) 64 62 61

(25) Lorenzo Sonego (ITA) b. Sam Querrey (USA) 75 63 63

Tallon Griekspoor (NED) b. Fabio Fognini (ITA) 61 64 64

(7) Matteo Berrettini (ITA) b. Brandon Nakashima (USA) 46 62 76 (5) 63

Andreas Seppi (ITA) c. Kamil Majchrzak (POL) – Tuesday, Court 5, 4th match starting at 11am local time (one in the morning in Italy)

Lorenzo Musetti (ITA) c. (32) Alex De Minaur (AUS) – Tuesday, Margaret Court Arena, 1st match at 7pm local time (9am in Italy)

(11) Jannik Sinner (ITA) b. (q) Joao Sousa (POR) 64 75 61

(15) Roberto Bautista Agut (ESP) b. Stefano Travaglia (ITA) 76 (2) 64 57 61

Philipp Kohlschreiber (GER) b. Marco Cecchinato (ITA) 64 76 76 (0)

(5) Andrey Rublev (RUS) b. Gianluca Mager (ITA) 63 62 62

Second round

(25) Lorenzo Sonego (ITA) v. Oscar Otte (GER) – Wednesday

(7) Matteo Berrettini (ITA) c. (wc) Stefan Kozlov (USA) – Wednesday

(11) Jannik Sinner (ITA) v. Steve Johnson (USA) – Thursday

DOUBLE MALE

First round

Stefano Travaglia / Laslo Djere (ITA / SRB) c. Roberto Carballes-Baena / Hugo Gaston (ESP / FRA)

Gianluca Mager / Lorenzo Musetti (ITA) c. Carlos Alcaraz / Pablo Carreno Busta (ESP)

Andrea Vavassori / Tallon Griekspoor (ITA / NED) v. Dominic Inglot / Neil Skupski (GBR)

Simone Bolelli / Fabio Fognini (ITA) c. Rafael Matos / Fernando Meligeni Rodrigues Alves (BRA)

