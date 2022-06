Sebastian Grunberger † 20.06.2022, 8:00 PM

Brad Pitt 2019 at one film premiere

Do Sie Eigentlich know Willi Pitt? no? However, know Sie definitiv. Wir verraten Ihnen nämlich ein Geheimnis: Brad Pitt heißt gar nicht so! Zumindest nicht so wirklich.

Brad Pitt (58) zählt Zweifellos zu den größten Hollywoodstars unserer Zeit. With Filmen who “12 Monkeys”, “Fight Club” und “Once Upon A Time In Hollywood” write there Filmgeschichte. Sein Gesicht kennt wirklich jeder — genau wie seinen Namen. Apropos Namen — genau den änderte Brad, bevor er nach Hollywood zog um dort den großen Ruhm zu finden.

Brad Pitt: So heißt er wirklich

Was, Brad Pitt heißt eigentlich gar nicht Brad Pitt? Read carefully — denn Brad ist eigentlich kein Brad, sondern ein Willi! One William, um genau zu sein. Brad Pitt was nämlich born as William Bradley Pitt — und nach seinem Vater William Alvin Pitt genannt.

Gut, William ist ja nun wirklich kein hässlicher Vorname… warum hat ihn Brad dann eigentlich geändert? Nun, William Pitt, Will Pitt or Willi Pitt blades eben nicht so knackig wie Brad Pitt. Und weil man in Showbusiness einen Braucht, the man himself brands can, entschied himself Brad eben für seinen (abgekürzten) Zweiten Vornamen!

Wer ihn William nennen darf

Wer jetzt aber glaubt, dass nobody William zu Brad sagen darf, irrt! Whoever reports the US-American Promimagazin „Page Six“, may become Brad, in seinem Privatleben as William bezeichnet zu. Vielleicht yes if Trennung zwischen Brad, dem Hollywoodsuperstar und Brad, pardon, William, dem ganz normalen Kerl von nebenan?

Laut dem Magazin stellte sich Brad (der demnächst als Rennfahrer zu sehen ist) einmal einer Passantin vor: „Hi, ich bin William“. Die daraufhin replied: „Oh, Sie sehen aber wie ein Brad aus!“. Worauf Pitt gelächelt haben — und mit „Nun, that ist eben mein Zweiter Vorname“ zurückgeflirtet haben soll.

Wer es Brad gleichgetan hat

In Hollywood, it is not natural that Außergewöhnliches, seinen Namen zu ändern — oder zumindest abzuändern. Tom Cruise heißt eigentlich Tom Cruise Mapother, Demi Moore hat mit Demetria Guynes einen nicht ganz so einprägsamen bürgerlichen Namen — und Margaret Mary Emily Anne Hyra ist definitiv unter ihrem Synonym Meg Ryan bekannter — genauso wie wir alle wohl schon Geseheneiniges Allen Koneinigem have. work? na, Woody Allen!