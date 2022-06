Angelina Jolie: Isn’t sie Schuld am bad Verhältnis?

Angelina Jolie hung sei sich keiner Guilt consciously, that’s it for the wenigen responsible signal könnte. Die Quelle Offenbarte: †Sie nimmt die Schuld an der nicht vorhandenen Beziehung nicht auf sich. That’s Brads Sache und hat nichts mit ihr zu tun.”

Ganz can’t stop all things, denn: Aktuell hat Angelina Jolie das alleinige Sorrecht – für jede Kleinigkeit, die seine Kinder, braucht Brad Pitt die Zustimmung seiner Ex-Frau. Ein weiterer Insider offenbartezietzlich gegenüber dem “National Enquirer”: “Unzählige Male hat er es arrangiert, dass seine Eltern in der Stadt were und Zeit mit den Kindern verbringen können, und dann ändert sich in letzter Sekunde wieder etwas und Alles, was sie bekommen, ist ein Video-Chat.” Autsch!

Ob sich Angelina Jolie und Brad Pitt wohl jemals einig were und ob dann auch das Verhaltnis zwischen den Kindern und den Großeltern besser wird, steht aktuell wohl noch in den Sternen. Zumindest für den Hollywood-Nachwuchs wäre eine Einigung aber definitiv wünschenswert†

Spoiled Quelle: Star, National Enquirer