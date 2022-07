Ecuadorians accused by the US of bribery and laundering are in Costa Rica

(CRHoy.com) The two Ecuadorians appointed by the Southern District Court of Florida, United States, for the alleged commission of four crimes, including conspiracy to launder money and pay bribes, are in Costa Ricaaccording to the records provided by the General Directorate of Migration and Foreigners (DGME).

The United States Department of Justice announced this week that the two are Costa Rican residents and appear as defendants in an open case involving two Ecuadorian insurance companies with transactions, apparently under the shadow of illegality.

The DGME confirmed that Luis Lenín Maldonado Matute, one of the accused, registered his last entry into the country through an immigration post on July 8 and since then there has been no other movement that indicates any departure from the country by foreigners. The institution indicated that the foreigner has a report of the entrances and exits with two different identification documents.

The Ecuadorian himself told this medium, through a document, that he has lived in the country for 6 years.







Tal como lo dio a conocer este viernes CRHoy.com, Maldonado figuraba como director de la corporación AGP Seguros, establecida en Costa Rica desde el 2016, sin embargo, tras la publicación hecha por este medio, el extranjero envió un pronunciamiento indicando que renunciaba a su puesto, pero no se desligaría de sus operaciones.

La Superintendencia General de Seguros de Costa Rica (Sugese) confirmó a este medio que la compañía opera con la licencia número SC-16-124, emitida en la resolución SGS-DES-O-0875-2016 del 27 de mayo del 2016, información que se puede ubicar en la propia página de la oficina del órgano de máxima desconcentración y adscrito al Banco Central de Costa Rica (BCCR).

Además, también aparece debidamente inscrita ante el Instituto Nacional de Seguros (INS) bajo el código 660250, en la página web de la organización gubernamental se reitera que tiene la licencia de operación SC-16-124 y cédula jurídica 3-101-709025, así como los contactos de sus directivos y otros colaboradores de alto rango. Entre ellos destacan a Maldonado como director de la corredora.

A este economista se suma como acusado otro ecuatoriano que también reside en Costa Rica, el cual es señalado por la justicia estadounidense como parte de la organización acusada. Su nombre es Christian Patricio Pintado García, quien figura desde el 2019 como tesorero de la empresa aseguradora.

Pintado también registra movimientos de ingreso y salida del país, siendo el último el 15 de junio de este año como entrada, por lo que mantiene su estancia en el territorio nacional.

De igual forma que su coterráneo, Migración indicó que tienen reporte de las entradas y salidas con dos diferentes documentos de identificación, sin embargo, en uno dice ser ciudadano italiano y en el otro ecuatoriano.

Otro de los detalles que confirma la presencia de este foráneo en Costa Rica, es un comunicado emitido de la compañía AGP, donde se anuncia su salida de la empresa.

“Es importante señalar también, que el señor Pintado García, quien fue mencionado en dicho comunicado, se desvinculó de Corporación AGP y sus empresas, y también, se encuentra dedicando su tiempo a aclarar su situación. En estos momentos nos encontramos finalizando las gestiones necesarias en los cambios de las representaciones en algunas de las empresas de la Corporación AGP”, señala el documento.







El tercer involucrado es Esteban Eduardo Merlo Hidalgo, un ciudadano estadounidense que reside en Miami, quien ya acudió a las autoridades esta semana al conocer sobre la acusación.

“Merlo hizo su comparecencia inicial ante el tribunal esta tarde en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida. Pintado y Maldonado siguen prófugos”, informó el miércoles el Departamento de Justicia de ese país.

Migración y Extranjería confirmó a este medio que el hombre ingresó a Costa Rica con un pasaporte de ese país norteamericano en cinco ocasiones entre noviembre del 2019 y enero del 2020.







Renunció a dirección de empresa en Costa Rica

Maldonado envió un comunicado a CRHoy.com, luego de que se le pidiera una posición sobre los hechos que lo involucran con varios delitos en Florida. El empresario aseguró que dejaría su puesto en la compañía para enfrentar el proceso.

“(…) debo señalar que para actuar en consecuencia con la severidad de un nombramiento como el que he recibido y aún sin conocer las razones que lo motivan, he decidido renunciar a mi condición de Director de la Corporación AGP y a la Presidencia y Representación Legal de AGP Correduría de Seguros, aunque seguiré involucrado en sus operaciones. Esta desvinculación como representante legal será por el tiempo que tome aclarar sin lugar a dudas la situación que se investiga en los Estados Unidos”, explicó.

En el documento, Maldonado asegura antes del pasado martes 19 de julio no conocía que tuviera algún proceso abierto en el estado de Florida.

“(…) debido a un comunicado de prensa emitido por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, me enteré por primera vez que había sido nombrado en un proceso judicial en Florida, EEUU. Previo a la publicación de este comunicado desconocía que existiera una denuncia, investigación o acusación en torno a mi pasado como especialista en seguros en Ecuador, mi país natal”, mencionó.

En la página web de AGP, Lenín Maldonado se presenta como director, y destaca como parte de su currículo que es economista con trayectoria de 20 años en la actividad aseguradora y reaseguradora en mercado latinoamericano y europeo.

La firma está domiciliada en Forum 1, Santa Ana, específicamente en el edificio A Piso 2.

Informe del Departamento de Estado

Merlo, Pintado y Maldonado están acusados cada uno de un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), una violación sustantiva de la FCPA, conspiración para cometer lavado de dinero, y cuatro cargos de participación en transacciones que involucran bienes derivados de actividades delictivas.

El informe del Departamento de Estado señala que los tres hombres en apariencia conspiraron para pagar sobornos a funcionarios de las compañías estatales de Ecuador: Seguros Sucre S.A. y Seguros Rocafuerte S.A. para obtener y retener negocios para ellos mismos, una empresa intermediaria y clientes de reaseguros.

“La empresa intermediaria también habría recibido una parte de la comisión de corretaje obtenida de Seguros Sucre y Seguros Rocafuerte y utilizó esos fondos, en parte, para realizar los pagos de sobornos. Como se alega además en la acusación, los co-conspiradores lavaron fondos relacionados con el esquema de soborno hacia y desde cuentas bancarias en Florida y usaron las ganancias para su beneficio personal“, señala el reporte judicial.

Si llegaran a ser declarados culpables, podrían enfrentar penas máximas de hasta 60 años de prisión.