(Photo Getty Images)

If you want to do this, you can talk to Emma Watson, who is a good choice for you. When you think of Pradi and Mediolani you might think of Stylizac.

Well, Emma Watson has to be active in filming. Zbira gloss w w wanich spoleczny sprach, przemowiajac, między inniemi na szcgcie g7 w pyrułu, natomist strony od Hollywoodzkich przeczek i czerwonych dywano. Zrobila jednak vyjtek z okaji pokazu pradi. Podzasz tygodnia modi w mediolanie pojawila ce w klasikznej małej zarnej w novej odslony, czim zachwisla zgromadzonych.

Emma Watson in Tigodnyu Modi W Mediolani

An actor who spends much less money than his father is not good enough for you. By then I have wasted my time. Watson’s romantic character reflects Prady, who is doing very little, either, given Modi’s style, following the trend of oversized craze.

Emma Watson is now ready to get more classics

Ektorka vibrała na te okajje elegancje, zarno krajje wspomnianiego domi z delicatenim decolletem, obszyta drobniemi zlotymi elementsmi. Nizwikle krotke sukienke, zestavila z subtelnimi dodatkami w postasie zarnej kokardy v wlosach, klasichnich zarnich szpilek ze szpiczastym noskim oraz nyuwielkij torby pradi.

(Photo Getty Images)

A small amount of klaskuja and polyskuja na knock

Ektorka zest twarzów zapachu prady paradox y ryzyserke jego kompanie reklamowej. The fact is that you haven’t done anything yet, but you have to complete your work a week in advance. Pojawila się tkaze na kolacji, ogramesowanej przez pradę, duczas korej zaprezentowalaa się w jedwabnej mini z odważnym gleębokim decoltem iw eleganicich szpilk swoz wiezorowy look uzupelnila niwielka biala torebka od pradę. Ten look tales podkraslal urok klasznyj malej zarnej, jednak w wieczorowim widniu, ze zmyslovim aksentem.